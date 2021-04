La subsecretaria de Estado de EEUU, Julie Chung, enumeró a Jorge Arreaza una serie de requisitos si quiere que les quiten las sanciones, entre ellas la realización de elecciones libres. Arreaza no tardó en responder.

«Señor Jorge Arreaza, si está realmente interesado en que se eliminen las sanciones, le sugerimos: realizar elecciones libres y justas. Respetar los DDHH y libertad de prensa. Liberar todos los 323 presos políticos. Dejar de perseguir a la oposición. Dejar de acosar a las ONG», escribió Chung en Twitter.

Posteriormente, el canciller de Maduro respondió que dicho tuit de la funcionaria es una confesión y es valioso «para mostrar a la Corte Penal Internacional y a la ONU cómo por la vía de argumentos falsos llenos de ideología y faltando al respeto al Derecho Internacional, EEUU aplica medidas arbitrarias e ilegales que generan sufrimiento a toda una población. ¡Gracias!».

El comentario de Chung surge porque esta celebró el inicio de labores del PMA en Venezuela, y Arreaza le contestó que si en EEUU están tan comprometidos a aliviar las dificultades, «liberen los recursos de Venezuela que mantienen secuestrados en la banca internacional y levanten las sanciones criminales que generan sufrimiento a todos los venezolanos en medio de una terrible pandemia mundial».

El Programa Mundial de Alimentos confirmó el pasado lunes su inicio de operaciones en Venezuela luego de que su director ejecutivo sostuviera una reunión esa tarde con Nicolás Maduro.

Durante el encuentro se firmaron varios convenios y alianzas de «alto nivel» para avanzar en la seguridad alimentaria del país. Entre esos convenios, está el de proveer alimentos a través de las escuelas venezolanas.

«Estamos de acuerdo en que debemos trabajar juntos por los niños y por el pueblo de Venezuela. Tenemos mucho trabajo por delante. El covid-19 ha causado estragos en el mundo. Naciones Unidas nos unimos para ayudar y hacer lo que podemos hacer. Esperamos apoyar las necesidades de niños y de todos», expresó Beasley, quien llegó al país el domingo como parte de una visita de trabajo, siendo recibido por Arreaza.

