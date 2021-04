El hecho de que Nicolás Maduro quiera esperar por otras vacunas que llegarán al país a través del Covax, es comparable con estar ahogándose en el mar y rechazar un salvavidas por su color, prefiriendo esperar otro que capaz no llegue, o llegue muy tarde.

Así lo ejemplificó el doctor Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, quien ofreció declaraciones a la Voz de América para explicar qué son las de Pfizer y AstraZeneca.

“Si quisiéramos utilizar alguna otra no estarían disponibles en este preciso instante que es cuando las necesitamos, porque querer esperar por cualquier otra vacuna en este momento sería como estarse ahogando en el mar, que te lancen un salvavidas y decir que no te gusta el color y por eso vas a esperar el siguiente, el siguiente capaz que no llegue o quizás llegue muy tarde”, sugirió.

Crespo afirma que para otras vacunas, habría esperar un tiempo indeterminado hasta que las empresas logren acuerdos de compra y distribución con la Alianza Internacional de Vacunas (GAVI por sus siglas en inglés).

“Eso toma mucho tiempo y el tiempo en una epidemia como esta significa vidas”, manifiesta el médico.

