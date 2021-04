Saúl Ortega militante del Psuv y diputado de la AN/6D describió a quienes participan en los enfrentamientos armados de los últimos días en La Victoria, estado Apure y aseveró que son miembros de las disidencias del ELN y de las Farc que reciben pagos de EEUU para desestabilizar la región y desplazar a los apureños.

Han pasado más de 15 días de los combates en Apure y la información todavía es difusa. Mientras el madurismo habla de enfrentamientos con grupos irregulares colombianos, algunos de los cerca de 5.000 desplazados que huyeron hacia Colombia aseguran que miembros de la Fanb le dispararon a civiles y los hicieron pasar por guerrilleros. La violencia continúa entre ambos países.

Al respecto, Ortega parlamentario de la AN de mayoría oficialista y que no es reconocida por la comunidad internacional, sostuvo que esto es producto de la «gran irresponsabilidad» con la que ha actuado Colombia frente a grupos paramilitares. «Venezuela no tiene relación con Colombia, son inexistentes estas relaciones, pero esto no es de ahora, el conflicto es de vieja data porque la oligarquía colombiana ha tenido pretensiones con nuestro país y el uribismo ahora bien representado por el ventrílocuo Iván Duque, responde a los intereses norteamericanos».

«Usan desempleados de la guerra de Colombia, hay paramilitares del gobierno y disidentes de los grupos guerrilleros y las disidencias están a merced del mejor postor. Son los que han estado actuando de manera impune contra objetivos civiles como el Seniat, contra la población en esta zona», afirmó en entrevista en Unión Radio este jueves. «La población de esta zona conoce perfectamente el modus operandi de estos grupos que trabajan para el imperialismo norteamericano, financiados por empresas privadas. Ya lo hicieron en Siria y en Libia donde montaron una cabeza de playa y pretenden hacerlo ahora en Venezuela», refirió.

¿Qué está haciendo la Fanb?



Según Ortega, miembros de la Fanb están en esas zonas fronterizas para proteger a la población. «Quienes atacan son disidencias del ELN, grupos descompuestos que se dedican al pillaje, la delincuencia organizada y trabajan para quien les pague mejor y a estos se enfrenta la Fanb. Nuestra Fuerza Armada le ha dado una respuesta bien contundente y está en la zona para garantizar estabilidad y protección a los venezolanos».

Acotó que estos guerrilleros no forman parte de las Farc que reconoce el chavismo, «las Farc participan de la vida política y tienen representación en el congreso y son parte del proceso de paz» pero «Duque ha saboteado por la vía de asesinatos, desapariciones y masacres a líderes de este partido».

Fundaredes ha denunciado que las fuerzas armadas venezolanas ejecutaron con tiros de gracia a civiles y los hicieron pasar por ‘falsos positivos’, como se les llama coloquialmente a las ejecuciones extrajudiciales que cometieron militares colombianos contra civiles y que luego ocultaron haciéndolos pasar por guerrilleros.

El director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que ha «recibido denuncias creíbles de abusos por parte de las fuerzas de seguridad venezolana en contra de la población de Apure que huyó hacia Arauca, Colombia». Pero no precisó qué tipo de denuncias.

Desplazados y Fundaredes, han asegurado que los militares venezolanos bombardearon escuelas y casas de civiles, y que en algunas de ellas entraron para saquearlas.