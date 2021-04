El diputado electo en 2015 y candidato a la Gobernación del estado Bolívar, Américo De Grazia, aseguró este miércoles que cuenta con la tarjeta para participar en los próximos comicios regionales, respondiendo así a Juan Guaidó quien preguntó con cuál lo harían.

«Señor presidente Juan Guaidó, no se preocupe por la tarjeta que ya la tenemos. Nada que ver con alacranes y firmes contra el NarcoMaduro», contestó en Twitter.

Puntualizó que la unidad democrática «se construye de abajo hacia arriba. Y celebramos desde Guayana Libre, el nuevo centro de dirección política nacional».

El mensaje de De Grazia responde a la siguiente declaración de Guaidó: «Si cualquier dirigente quisiera participar, ¿con cuál tarjeta va a participar. Le va a pedir prestada una a cualquier alacrán?».

«Lo que si tenemos claro es que tenemos que luchar por condiciones. No es un deseo de, es la realidad. La hoja de ruta está dibujada, elecciones libres y justas», apuntó Guaidó.

De Grazia anunció su candidatura a la gobernación del estado el lunes, pero sin el respaldo de La Causa R, tolda que se deslindó de candidatura.

Alegó que al lanzarse como candidato está dando la cara por los guayaneses, «ante la vitrina del crimen que se exhibe en Guayana, no podemos permanecer indiferentes o quejosos mientras destruyen nuestro ambiente y el pueblo muere de hambre, covid-19, paludismo, de mengua en hospital, sin servicios mínimos indispensables, sin agua, luz, gas, gasolina y mucho más».

Aseguró que con la abstención «la oposición logrará deslegitimar al régimen en el concierto de naciones libres del mundo; ahora en las regionales logremos deslegitimarlos con el voto útil, ni una sola gobernación para Maduro. Gobernaciones pre-plebiscitarias».

No debemos repetir el error que siempre comete la oposición



“No debemos cometer el mismo error que siempre comete la oposición, que le ponemos plazo a lo que vamos a hacer. Se debe trabajar en función de la materia”, expresó De Grazia en una entrevista más reciente con Punto de Corte.

Además, el dirigente sostuvo que “estoy de acuerdo con el referéndum revocatorio, si se hace mañana antes de las regionales lo apruebo, pero creo que eso no es posible. Yo no quiero comprar una derrota política. Toda derrota electoral viene antecedida de una derrota política”.

“Debemos anticipar eventos construyendo escenarios, pero sin anticipar eventos en un tiempo ya designado para no terminar derrotados. Si un conjunto de partidos no se pueden poner de acuerdo para elegir un secretario general, esa dirigencia política no merece dirigir este país”, acotó.

De Grazia confirmó que regresará al país. “Dije que vamos a regresar al país y a Guayana en el momento justo y necesario, pero no vamos a avisarle al régimen cuando vayamos a hacerlo. Es el compromiso que hemos hecho con Guayana y con Venezuela, que vale la pena”.

“Celebro que se haya creado la plataforma de la unidad, ojalá entiendan que se debe presentar una tarjeta de unidad nacional, que no nos pongamos a pelear, habrá tiempo para que partidos recuperen sus tarjetas, pero este no es el momento. La unidad es una estrategia”, sostuvo.

Finalmente, Américo de Grazia dijo que el mensaje “debe ser de fe, de fuerza, de que nadie se rinda. Todo lo que hacemos para Guayana no es una postulación narcisista, sino buscamos apoyar el camino de las nuevas generaciones. Debemos recuperar la gobernanza, la democracia, la libertad de expresión. No solo hay que sustituir a Maduro, también se debe sustituir el modelo político porque ya no aguanta más el país un modelo político donde se reparten cuotas de poder”.

