El dirigente político Américo de Grazia reiteró este viernes su decisión de participar en las elecciones regionales de este año, aspirando a la Gobernación de Bolívar. Dice que aun cuando cree y respeta a Juan Guaidó, su participación «es irreversible».

«Creo absolutamente en Juan Guaidó, no tengo ninguna reserva en apoyarlo y en apoyar a la AN, a la directiva y a la presidencia Interina», dijo. «Pero mi decisión de participar en las elecciones es irreversible, diga lo que diga Guaidó», enfatizó.

Aseveró De Grazia, quien esta semana anunció su decisión, que en tiranía «no hay condiciones para ir a un proceso electoral», pero cuestionó: «Entonces ¿Qué haces, te rindes, cuelgas la toalla?».

Por tanto, aclaró que lo que propone «es que no nos dejemos consumir por la inercia ni la desesperanza. Tenemos que construir una vía».

Para De Grazia, ya se trazó la meta «de ganar por Knock-out» y que reciban una paliza electoral «tan descomunal que no puedan ocultar la debacle».

Entrará a Venezuela

De Grazia, entrevistado por Vladimir Villegas, adelantó que iba a regresar a Venezuela desde su exilio, para erigirse como candidato, pero no dio detalles porque no quiere «cantar la pista ni la trocha a Diosdado Cabello».

«Ya tenemos el diseño para entrar a Venezuela, pero no le vamos a cantar la pista ni la trocha a Diosdado Cabello que ya anunció que me tiene hambre», expresó.

A su modo de ver, el hecho de estar inhabilitado lo hace el candidato idóneo para la contienda.

«Estoy inhabilitado, y justamente ese hecho es lo que me hace candidato para estas circunstancias en Guayana. Porque si gano, voy al CNE con dos carpetas, si me dicen que no puedo asumir la gobernación porque estoy inhabilitado, pues doy la carpeta de mi suplente», finalizó.