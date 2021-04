El diputado electo en 2015 y candidato a la Gobernación del estado Bolívar, Américo De Grazia, envió este lunes un mensaje directo al presidente (e) designado por la AN/2015, Juan Guaidó, donde le dice que “necesitamos el cómo” para salir de Nicolás Maduro, e insistió en que esto ha sido “la debilidad” de la oposición.

De Grazia le manda a decir al presidente interino que hasta ahora no ha logrado explicarle al país cómo será el proceso para lograr todo lo que ha ofrecido para “salir del régimen” de Nicolás Maduro.

Además anunció la creación de la Plataforma Regional Guayana Libre donde participarán una serie de dirigentes políticos, sindicales y civiles no sólo del estado Bolívar sino del país y de la diáspora. Vía zoom hizo un recuento de las ofertas hechas por la oposición en general.

Recordó que hablaron de un derrocamiento pero no hay ejército para ello; también ofrecieron una intervención y no pasó nada y llaman a unas elecciones presidenciales o nada pero no participan ni dejan participar a nadie “porque no hay condiciones. Es decir, ni lavan ni prestan la batea”. “Venezuela y los venezolanos necesitan respuestas, no magia”, acotó.

Hoja de ruta



Para “no quedarse en el aparato como le ocurrió” a la oposición, Américo De Grazia, devenido ahora en líder supranacional debido a que se encuentra exiliado en Europa, sí ofreció una Hoja de Ruta para salir de la “corporación criminal que dirige Venezuela”.

Es así como propuso que se construyera una sola tarjeta, color vinotinto que recoja a toda la oposición; que los candidatos se escojan en primarias; que se vaya a las elecciones aun con el CNE que construyen Maduro, Maikel Moreno y los hermanos Rodríguez y que los ciudadanos sean organizados para defender los votos.

“Se debe participar para las gobernaciones, los consejos legislativos, las alcaldías y las concejalías”, expresó.

“Debemos ganar por nocaut. Ni una sola gobernación, alcaldía, diputación o concejalía para Maduro. Cuando tengamos esa fuerza, entonces desde el Consejo Federal de Gobierno, organismo que existe hace años, podremos pedir el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro para el año próximo”, afirmó.

“El juego no se acaba hasta que se termina, como decía Yogui Berra”, destacó el ex alcalde del municipio Piar del estado Bolívar.

Dejó en claro que no está enfrentado a nadie de oposición, “simplemente debemos tratar de unir esfuerzos, no excluir a nadie porque debemos hacer que todos los venezolanos se sientan comprometidos”, dijo.

Bono de hasta 300 dólares para los venezolanos



Américo De Grazia hizo referencia al hecho de que el gobierno, como siempre, no dejó que el presidente interino, Juan Guaidó y Fedecámaras, colaboraran con la compra de vacunas para Venezuela.

En torno a ello sostuvo lo siguiente: “Creo que esos 30 millones que ofreció Guaidó para comprar las vacunas se pueden convertir en un bono contra el covid que se le entregue directamente a los venezolanos, pero que no sea de 100 dólares, podría ser perfectamente de 300 dólares en adelante”.

“Eso lo podrían recibir no sólo los venezolanos en el país sino los que están en el exilio también, al fin y al cabo, son venezolanos y pasan las mismas necesidades de los que están en Venezuela, pues como migrantes son vacunados después que lo son los nacionales de cada país”, concluyó.

