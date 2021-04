El presidente de Soluciones, Claudio Fermín, insistió en que las sanciones son graves ya que el país tiene «derecho a la libertad de comercio» y que estas atentan contra «nuestros bienes y la libertad de movilizarnos por el mundo».

«Las sanciones son gravísimas, nuestro país tiene derecho a la libertad de comercio y para evidencia de eso tenemos en nuestra historia a Simón Bolívar que es una firma emblemática en Venezuela. Las sanciones atentan contra nuestra dignidad, el país, los ingresos, el derecho a comercializar nuestros bienes y la libertad de movilizarnos por el mundo», dijo Fermín en entrevista al diario La Voz.

Por otro lado, sobre no tener representación en la AN/6D, dijo que ello significó un «choque político muy grande» para su partido.

«Soluciones para Venezuela tiene dos años y medio para el momento de las elecciones del año pasado, nosotros estamos muy agradecidos con aquellas personas que votaron por nosotros, valoramos mucho ese gesto. Sin embargo no fue suficiente porque no obtuvimos ni un solo parlamentario en la Asamblea Nacional y esto para nosotros fue un choque político muy grande, porque honestamente no corresponde ese resultado con la intensidad de nuestro esfuerzo. Nosotros hemos querido ser una trocha que le abra paso a la inclusión y a los entendimientos, ese odio extremo político le hace daño a Venezuela y siempre sostendré eso», apuntó.

