La periodista Osmary Hernández informó este viernes que la ministra oficialista del Interior, Carmen Meléndez, recibió un “fuerte abucheo” en una ceremonia donde develaron una estatua del doctor José Gregorio Hernández en la Plaza La Candelaria en Caracas.

Por medio de la red social Twitter, la comunicadora detalla que “en la ceremonia para develar la estatua del beato Dr. José Gregorio Hernández estuvo presente la ministra Carmen Meléndez. En su discurso, agradeció a Nicolás Maduro y la respuesta fue un fuerte abucheo entre los feligreses que se encontraban en la Plaza La Candelaria”.

En torno a la estatua, el periodista Robert Lobo indicó lo siguiente: “Develan imagen del beato José Gregorio Hernández, a las afueras de la iglesia en La Candelaria. Es la primera en Caracas y la elaboró un escultor de Caripito, estado Monagas. Su elaboración duró 8 días”.

José Gregorio Hernández, nuevo beato venezolano



La ceremonia inició puntualmente a las 10:00 am de este viernes, con la presentación musical del tema “La Luz del Siervo de Dios” del compositor venezolano, Francisco Pacheco, para dar apertura a la beatificación al doctor José Gregorio Hernández en la iglesia San Juan Bautista de La Salle.

La ocasión representa “un nuevo escalón en un camino que inició hace más de 72 años”, según indicó el padre Amelin de Sousa, encargado de dar inicio al discurso ceremonial.

“Nuestro queridísimo trujillano de Isnotú, es beato, es decir que está en presencia de la santísima trinidad, junto con la virgen María, los ángeles y los santos, y por tanto, es un bienaventurado de dios”, continuó de Sousa.

La procesión de los restos del cuarto beato de Venezuela inició bajo la musicalización de la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, a través de la transmisión televisiva se visualizaban las pocas personas (en su mayoría representantes de la iglesia) que asistieron, todos con el uso del tapabocas.

“El médico de los pobres es la fiesta del santo pueblo fiel de Dios, ese que sufre, ama y espera. Pero la fiesta no es sólo de los católicos y de todos los venezolanos, sino también la de hombres y mujeres de otros pueblos, lenguas, y culturas. José Gregorio es cuenta que el amor y el servicio no tienen fronteras, para todos, incluso el Papa Francisco lo nombrado patrono de un ciclo de estudios en ciencias de la paz de la Universidad Pontificia Lateranense. Un símbolo en sí mismo y una interpelación en esta responsabilidad por el bien común de nuestra patria”, mencionó el cardenal Baltazar Porras.

Después de un emotivo discurso, se procedió a hacer entrega de las reliquias del nuevo Beato a los Arzobispos y Obispos presentes.

Uno de los momentos más conmovedores fue en el que el monseñor Aldo Giordano se dirigió para dar un discurso, donde expresó “el beato José Gregorio Hernández ya no solo pertenece a los venezolanos. Si no que se cede al mundo entero. Me atrevo a decir que en estos momentos no hay otra figura más querida por todos como José Gregorio Hernández”.

Antes de la bendición final, se realizó la entrega de los relicarios mientras escuchamos una pieza titulada “Elegía a José Gregorio” del Compositor Pedro Elías Gutiérrez.

#30Abr #BeatificacionJGH @PeriodistaAlejo: Esto ocurre cuando intentan politizar la fe, muy mal, el pueblo les da la espalda cada vez mal. https://t.co/oMulnsySgM — Reporte Ya (@ReporteYa) April 30, 2021

