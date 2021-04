El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que lo que pague el diario El Nacional por la demanda de “difamación” en su contra será usado para comprar vacunas contra el coronavirus. No obstante, la administración de Nicolás Maduro ha dado prioridad en la vacunación a diputados de la AN/6D y miembros de su gabinete sin antes inocular a todo el personal médico, entre los cuales han perdido la vida más de 460 trabajadores sanitarios, de acuerdo a la ONG Médicos Unidos por Venezuela.

“Parte de lo que pague El Nacional por la demanda de difamación será para comprar vacunas. Si pagan en efectivo, una pequeña cantidad será para construir una escuela para niños especiales en Upata y el resto, para pagar vacunas. Vacunas gratuitas para los que alcance”, indicó Cabello en su programa Con el Mazo Dando por VTV.

Además sostuvo que “si ellos no quieren pagar dijimos también que el edificio sede de El Nacional será entregado a este que está aquí (se señala él mismo), inmediatamente yo firmaré para que ese edifico se convierta en la sede de la universidad de comunicación. Eso que dije sigue absolutamente vigente”.

“Queda pendiente la gente de La Patilla, los de Tal Cual fueron a allá, yo se los dije en su cara, ustedes disparan contra mí y no me dan derecho a la defensa. Yo los cito a un tribunal para que ustedes demuestren. Yo llevé pruebas. Ellos nos tienen pruebas porque no existen. No he cometido delitos de esa índole”, concluyó.

Condena contra El Nacional



El pasado 16 de abril, el TSJ/ANC condenó a pagar más de 14 millones de dólares al diario El Nacional, tras la demanda presentada por el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, informó NTN24.

El portal detalla que la Sentencia de la Sala Casación Civil condena al Diario El Nacional al pago indexado de 237.000 petros (el valor de un petro es 60 dólares), la suma total asciende a 14.220.000 dólares.

En 2015, Cabello había culpado al diario venezolano por “daños morales” luego que se difundiera una investigación de drogas, que realizó ABC.

El pasado 29 de enero el funcionario de la administración de Nicolás Maduro volvió a insistir en el proceso que dio el fallo a su favor. Mientras que el 2 de marzo, se conoció que el TSJ reactivó el caso y pedía 1.000 millones de bolívares por indemnización en esa oportunidad.