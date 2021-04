El diputado a la AN/6D y segundo vicepresidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, José Gregorio Correa, aseguró este miércoles que podría ser mañana jueves 29 de abril el día en que nombren al nuevo CNE con 5 rectores principales y 10 suplentes. No obstante, la alianza opositora ha reiterado su rechazo a un Consejo Nacional Electoral electo por el oficialismo.

“Creo que podría ser mañana, puedo conocer que mañana podría ser el día donde pudiéramos estar nombrando este nuevo CNE con 5 principales y 10 suplentes. Ellos van a regir unas elecciones muy importantes, alcaldes y gobernadores este año, diputados regionales, y concejales este año”, detalló Correa en entrevista con Vladimir Villegas por Globovisión, en un clip compartido en Twitter por el periodista Alejandro Castillo.

Además agregó que el año que viene el referéndum revocatorio “en el cual estoy montado desde hoy. Desde hoy estoy montado que aquí se cumpla la Constitución que prevé que el referéndum revocatorio es a mitad de período y eso se cumple el año que viene”.

“Anhelo” que se vaya Maduro



Ante la pregunta de que si quiere que se vaya Nicolás Maduro de la presidencia, respondió: “Pero por supuesto, es una cosa que anhelo, lo deseo, lo quiero, por la vía constitucional, no me sumo a golpes de Estado, no estoy de acuerdo con invasiones ni estoy de acuerdo con bloqueos. Se debe sustituir a Maduro por otro venezolano que pudiera hacerlo de mejor manera, cosa que no va a dar mucho trabajo”.

En torno a la muerte del ministro oficialista de Educación, Aristóbulo Istúriz, sostuvo que “debo hablar del tema del odio, el pensar distinto nos ha vuelto así, y cuando alguien dice ‘qué bueno que se murió’, es muy probable que el domingo vaya a misa a decir ‘por mi culpa por mi culpa’ y se rezan el padre nuestro, y en la vida real no conocen que es el perdón o la reconciliación, y eso es un tema recurrente en la sociedad venezolana. A veces algunos creen que pensar distinto es un crimen y ese crimen se paga muriendo”.

En la sesión de este martes, el Comité de Postulaciones Electorales presentó ante la plenaria de la cuestionada Asamblea el informe final con los expedientes de los 103 candidatos y candidatas a rectores del CNE.

Pese al rechazo de los partidos políticos de la oposición, Jorge Rodríguez anunció ese día que dentro de los próximos 10 días designarán a los cinco rectores principales y 10 suplentes.

