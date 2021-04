La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó este martes el acuerdo que ratifica que el único ente que puede designar un nuevo CNE es esa instancia, por lo que desconocen el nombramiento de nuevos rectores que llevará a cabo la AN/6D.

El acuerdo reitera además la disposición de la AN opositora de avanzar en un proceso que permita lograr una «ruta electoral confiable».

De acuerdo al dirigente de Vente Venezuela, Omar González, hoy el Parlamento de mayoría chavista sacará de una lista de 103 aspirantes los posibles rectores de cara a las elecciones regionales de este año.

«Tenemos información de que mañana van a elegir ilícitamente un CNE. Parte de la oposición está en el dilema de si reconoce o no esa ilegítima AN y sus designios, en Vente Venezuela estamos muy claros, y no vamos a reconocer eso», expresó.

Reiteró que a lo mejor «dando en concesión una gobernación o alcaldía, como hicieron en 2017, alguno se sume, pero eso no aporta nada en la salida del régimen. Sabemos que cada país tiene sus propios problemas, pero eso no significa que los venezolanos nos tengamos que conformar con convivir con este régimen».

Al respecto del acuerdo, Juan Guaidó dijo en Twitter que la AN/2015 «una y otra vez ha ratificado su disposición a lograr mecanismos de solución al conflicto venezolano. Ha sido la dictadura la que ha arrastrado a nuestro país a esta catástrofe humanitaria que hoy vemos reflejada en el dolor humano de nuestra gente».

«Un árbitro confiable es central, pero la dictadura sigue insistiendo en mecanismos que ya han sido rechazados por los venezolanos y la comunidad internacional. Venezuela necesita un acuerdo para salvarse como país. Vamos a continuar avanzando en lograr una solución urgente», concluyó el líder opositor.