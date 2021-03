El fiscal oficialista, Tarek William Saab anunció este jueves una nueva investigación «penal» contra Juan Guaidó por el «secuestro de los recursos del país». Saab reiteró que el presidente interino es acusado de «usurpación, traición a la patria, corrupción y terrorismo».

En cadena de radio y televisión, Saab refirió a los dicho por Delcy Rodríguez este miércoles y confirmó que «Venezuela posee más 7 mil millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros; a los que la República no ha podido acceder por decisión de EEUU y sus gobiernos aliados».

A su juicio, la principal responsabilidad de este «secuestro», que impide a la Administración de Maduro usar esos recursos para «atender necesidades de salud y alimentación del pueblo, recae en quienes han construido la ficción criminal del inexistente gobierno interino» y recalcó «por ello que este 23 de marzo, hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de estos recursos del Estado venezolano, que podrían ser destinados, entre otros fines; a la atención de la pandemia del covid-19 y la compra de vacunas contra este virus».

Precisó que estos recursos se los ha «robado» Guaidó «bajo excusas bastardas» y aseveró que esta acción «es condenada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. «Estos hechos terminan siendo crímenes de lesa humanidad. Se debe actuar en consecuencia. Aspiramos que pronto haya respuesta por parte de la Corte Penal Internacional».

Saab recordó que el MP ha abierto ya «25 causas en las que se investiga, entre otros implicados a Guaidó».

«A este exdiputado (Guaidó) se le investiga por los delitos de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada Además de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación».

En este sentido, agregó que el MP tiene toda esta relación de hechos condensados «en un solo expendiente» y acotó «tengan por seguro que la justicia recaerá sobre todos los actores internos y externos que forman parte de esta organización terrorista».

Una historia de amenazas



El martes 19 de enero, Iris Varela, primera vicepresidenta de la AN/6D, hizo un llamado al TSJ/ANC para que emitiera orden de captura contra Juan Guaidó y los diputados que lo apoyan. Le dio 48 horas para acatar el exhorto. Pero este tipo de llamados de atención no son nuevos para el líder opositor reconocido como presidente encargado por más de 50 países.

“Si no somos capaces de exhortar al Poder Judicial para que cumpla lo que tiene que cumplir; entonces que nos pongan presos a nosotros. Yo no quiero ser cómplice de esos delincuentes. Yo soy una diputada de un nuevo parlamento. De la honorable Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; como ustedes. Que se haga justicia porque si no, debilitaríamos el estado de derecho, debilitaríamos nuestras instituciones; igual que con nosotros por nuestra inacción. Quién nos dice a nosotros que no hagamos lo que tenemos que hacer?, – se preguntó- Todo el mundo está esperando acciones . Aquí estamos para lo que tenemos que hacer”, enfatizó Varela al juramentar a los integrantes de la Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por los diputados salientes.

Dicha comisión está presidida por José Brito, el primer vicepresidente: Hugbel Roa y la segunda vicepresidenta: Vanesa Montero.

Un par de horas después, Antony Blinken, nominado a nuevo secretario de Estado de EEUU, confirmó que la administración del presidente electo Joe Biden mantendrá el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y a la AN electa en 2015, algo que ya había sido adelantado la semana pasada por Elliott Abrams.

Fu en mayo de 2020, cuando Tarek William Saab anunció imputaciones, solicitudes de extradición y órdenes de captura contra personas vinculadas a Guaidó por ser los responsables de la llamada Operación Gedeón. Pese a que señaló a Guaidó como uno de los articulistas principales de la «fallida operación militar contra Maduro y su gobierno», el MP no dictó orden de aprehensión contra Guaidó.

¿Por qué no actúa la Fiscalía contra Juan Guaidó? No hay una respuesta oficial, pese a que Jorge Rodríguez ha insistido en que Guaidó firmó un contrato con Silvercorp para ordenar el «asesinato de la mayor parte de los integrantes del Alto Mando Militar y del alto mando político de la revolución bolivariana; ordenando la derogatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ordenando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se supeditara a los designios de militares extranjeros como es el caso de Jordan Goudreau».