Nicolás Maduro adelantó este jueves que planea realizar la vacunación masiva para julio con la vacuna cubana Abdala pese a que esta todavía está en fase de ensayos, ignorando así las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina.

«Estamos trabajando con la vacuna china y la rusa. Estamos haciendo ensayos con la cubana y estamos buscando más vacunas seguras. En julio ya estaremos vacunando masivamente con la vacuna Abdala que está buscando la inmunidad perfecta», añadió.

A su juicio, han priorizado correctamente al personal sanitario: «También estamos vacunando a los educadores del sector privado… Vamos a vacunar al sector educativo al 100% cuando lleguen más vacunas en mayo», subrayó.

Adicionalmente acusó a EEUU por haber «monopolizado» las vacunas mientras «hay una escasez» de estas en el mundo.

Suspensión de clases presenciales hasta nuevo aviso

Maduro además confirmó la suspensión de clases presenciales hasta nuevo aviso debido a la variante brasilera del coronavirus P.1.

«En varias oportunidades hemos planificado la vuelta a clases con medidas de bioseguridad. Pensamos en marzo o en abril con las medidas especiales, pero llegó la variante brasilera y hemos decidido suspender las clases presenciales hasta nuevo aviso», señaló Maduro en VTV.

El líder chavista dijo que él estaba emocionado porque los muchachos volvieran a clases presenciales, con sus educadores, «pero por ahora no será posible».

La semana pasada Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación, avisó que revisarían la medida decretada por Maduro de retomar las aulas después de abril.

No obstante, Maduro aclaró que la suspensión «es solo presencial».

«Nos estábamos preparando, comenzó la vacunación de maestros y ha sido muy bueno… Empezamos por los educadores. El plan de vacunación abril-mayo-junio va mucho más allá: incluirá a las personas mayores de 60 años que tengan algún tipo de riesgo», describió.

Por último, atacó a Iván Duque a quien acusó de no poder vivir sin él: «No puede vivir un día sin mí. Pareciera que sin mí no come. Su existencia depende de hablar de Maduro. No es Maduro, oligarca, es un pueblo», finalizó.