Óscar Schiappa-Pietra, abogado en derecho internacional, dio detalles sobre el proceso de extradición del empresario colombiano y presunto testaferro de Maduro, Álex Saab. Destacó que ante las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Cabo Verde debiera cerrarse cualquier posibilidad de acción de la defensa; y que si Saab decide colaborar con EEUU se pueden abrir procesos legales contra funcionarios de Maduro.

En entrevista concedida a Tv Venezuela este jueves, el experto en leyes indicó que la decisión del Tribunal Supremo de Cabo Verde significa que debiera cerrarse «cualquier posibilidad de acción legal, respecto a lo que dice la defensa son argumentaciones de carácter constitucional que probablemente no tengan fundamento suficiente».

«El que se presente una apelación no significa que vaya a ser concedida y es previsible que no será concedida y que procederá la extradición a EEUU», subrayó.

A juicio de Schiappa-Pietr todo esto forma parte del trabajo de la defensa de Saab «su labor es tratar de agotar todos los recursos, e ir a medidas extremas como las que han usado. Los abogados están ganándose los honorarios y ellos mismos están convencidos de que no va a proceder. No es posible encontrar un argumento sólido para evitarlo porque las condiciones de justicia en EEUU están ajustados al debido proceso y no hay como cuestionar su extradición», sentenció.

Asimismo, aseveró que Cabo Verde no quiere convertirse en un «refugio» de personas que cometan delitos. Y que hay un conjunto de obligaciones internacionales a las que está sometido el país y que dan base legal para la extradición. Desestimó lo que manifestó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) sobre el caso.

«Este excedió largamente sus competencias, no hay evidencia de elementos para que se pudiera pronunciar sobre este caso que es conocido en la jurisdicción nacional bajo las garantías del debido proceso. La defensa ha podido interponer todos los recursos dentro del marco de estándares internacionales del debido proceso, pero resulta impertinente que un tribunal internacional pretenda inmiscuirse en una situación que tiene todas las garantías del debido proceso», dijo.

Sobre lo qué pasará si es extraditado, el abogado comentó que en casos similares ha ocurrido que los acusados ante la posibilidad de pasar 20 o 30 años en la cárcel «terminen colaborando con la justicia estadounidense» y acotó «pero es una decisión personal, si se allana un acuerdo de colaboración, la fiscalía estadounidense tiene margen de negociación sumamente amplios y pueden ofrecerle ventajas para que cumpla una condena simbólica en EEUU a cambio de la calidad de información que brinde sobre actos de corrupción», aseveró.

«Esta información debe ser confirmada, tiene que ser de muy alta calidad para tener beneficios procesales. La jurisdicción estadounidense podría activarse y abrir un proceso contra altas autoridades del gobierno venezolano en Estados Unidos», afirmó.

El abogado de Álex Saab, Baltazar Garzón, afirmó este miércoles que mientras se decide el recurso de apelación que introducirá el equipo defensor del presunto testaferro de Nicolás Maduro, él no podría ser extraditado a Estados Unidos debido a que “su inmunidad es inviolable”.

“Existe un problema grave, por la ley de EEUU es fundamental que los actos de lavado y de corrupción en su caso se produjera en EEUU”, afirmó Garzón en una entrevista a Univisión que citó en Twitter ReporteYa. Además el jurista agregó que “no hemos tenido acceso al expediente norteamericano, no hemos visto la orden de detención original”.