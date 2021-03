La hermana del periodista Roland Carreño, Laura Carreño, denunció este viernes que al detenido no se le ha hecho la primera revisión médica pese a sufrir de hipertensión y diabetes.

Carreño tiene casi 4 meses y medio privado de libertad luego que funcionarios del Sebin le detuvieran el 28 de octubre de 2020.

Laura contó en entrevista a Román Lozinski que aunque le han entregado medicamentos para sus patologías, no han podido tratar con un médico los problemas estomacales y de equilibrio que sufre.

«Estas nuevas afecciones no han sido tratadas por ningún médico. Roland no tiene medicamentos para esto más que los que nosotros podemos llevarle de venta pública porque, hasta ahora, no se ha logrado que un médico le trate estas enfermedades que está presentando en el oído, que es lo que más nos preocupa», relató.

En ese sentido, se mostró preocupada por la falta de medidas de bioseguridad contra coronavirus dentro de la sede donde está privado de libertad.

Resaltó que todavía no tienen fecha para la audiencia preliminar del periodista y que su proceso judicial está atascado; no obstante, es optimista y espera medidas tras la petición de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU entorno a su excarcelación.

Tal misión instó esta semana a la administración de Nicolás Maduro a liberar a Carreño, apresado desde octubre pasado por los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y tráfico ilícito de armas.