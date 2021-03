El diputado de la AN electo en 2015, Ángel Torres, expresó este miércoles que el “régimen” de Nicolás Maduro “atenta” contra la salud y la vida de los venezolanos al negar entrada de vacunas Covax que está negociando el Gobierno interino de Juan Guaidó necesarias para cumplir con la demanda de inoculación en todo el país.

“El problema no es de política, es de vida o muerte. Nuevamente, el régimen atenta contra la salud y la vida de los venezolanos, al negar la entrada de vacunas para Venezuela. La vacuna y la pandemia no pueden seguirse tratando con cálculos políticos y propaganda. La prioridad debe ser la salud y la vida de los venezolanos”, posteó Torres vía Twitter.

El parlamentario recomendó que debe haber programas y un plan de vacunación “guiado por principios humanitarios, es la única forma que tenemos de garantizar que los venezolanos no sigamos padeciendo cada vez más la emergencia humanitaria”.

“Rechazar la entrada de vacunas para proteger a los venezolanos de más contagios y muertes, es un crimen. Al régimen no le importa que lleguen más vacunas a Venezuela porque ellos ya se vacunaron, mientras, el pico de contagios de Covid-19 aumenta cada día. El régimen niega la entrada de vacunas a Venezuela, el país con la mayor tasa de mortalidad de médicos en la región. Se niegan a recibir vacunas mientras los venezolanos sobreviven a esta pandemia en medio de una crisis humanitaria compleja”, concluyó.

Maduro reitera que no permitirán vacunas que “hacen estragos” en el mundo



Más temprano, Nicolás Maduro sostuvo este miércoles que no van a permitir que ingresen a Venezuela vacunas que “hacen estragos” en el mundo, en torno a las inoculaciones que llegarían por intermedio del mecanismo Covax, e indicó que hicieron la solicitud al Banco de Inglaterra y esperan respuesta. No obstante, horas antes Carlos Vecchio denunció que la administración de Maduro quiere “bloquear” las vacunas que están gestionando para que ingresen al país.

“Hemos informado sobre el mecanismo Covax de la solicitud que hemos hecho del dinero del Banco de Inglaterra, y en el momento que se produzca deben entrar las vacunas autorizadas por las autoridades sanitarias del país, y no vamos a permitir que ingresen vacunas que hacen estragos en el mundo. Queremos diálogos para mejorar leyes y articulaciones en la producción. Ha costado tiempo pero tenemos la gran misión agrovenezuela más viva que nunca. La AN adeco burguesa no hizo ni una sola ley, primera vez en la historia de Venezuela. Se robaron los 1.200 millones de dólares que les dio el Gobierno de EEUU, y además se robaron más de 30 mil millones de dólares en dinero líquido en el exterior, pero habrá justicia, yo se los juro”, afirmó Maduro por VTV.

Nazareno recorrerá las calles y la gente debe verlo desde sus balcones



Por otra parte, Maduro recordó que en Semana Santa “estaremos en cuarentena radical, ya con iglesias se ha hablado de cómo se va a hacer para cuidar a la gente. El Nazareno saldrá a recorrer la ciudad y la gente podrá verlo desde sus balcones. Estamos batallando con la segunda ola, hay que cuidarnos, todos deben saber que hay que cuidarse. Desde el viernes pasado comenzó a levantarse esta segunda ola con la llegada de las variantes. Lamentamos que Brasil sea el epicentro mundial del coronavirus con sus variantes, son las variantes de Bolsonaro P1 y Bolsonaro P2, y hay que cuidarse. Con estos 14 días de cuarentena radical tendremos el control. El Carvativir está llegando por miles a nuestro pueblo”.

