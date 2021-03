El diputado de la AN electa en 2015, Luis Stefanelli (VP-Falcón), alertó este lunes que Pdvsa detuvo la producción de gasolina en Cardón por “graves fallas” en la refinería, y además advirtió sobre la contaminación por derrames en el mar.

“Alerta Venezuela. Pdvsa detuvo nuevamente la producción de gasolina en Cardón por graves fallas en la refinería. Esta semana Pdvsa anunció la parada de la refinería Cardón la única en funcionamiento en Venezuela a un 15% de su capacidad”, indicó Stefanelli en su cuenta oficial Twitter.

Poco tiempo operativa



El parlamentario opositor recordó que la refinería Cardón forma parte del Complejo Refinador Paraguaná CRP, “tiene una capacidad instalada de 305k b/d, en enero estuvo parada por casi dos meses para trabajos mayores sin embargo no duró ni un mes operativa”.

“Fallas graves obligaron a una parada no controlada según se conoce Cardón producía alrededor de 40 mil b/d de gasolina, importantísimos para el país en este momento habida cuenta de las fallas de suministro de combustible, Cardón es la única refinería en producción en Venezuela”, acotó.

Grave contaminación



Stefanelli denunció además que “como si esto fuera poco se ha originado producto de estas paradas no controladas un excedente de productos no refinados y de graves repercusiones en el medio ambiente que han sido vertidos al mar originando una grave contaminación”.

“Esta situación que es ya práctica común la hemos denunciado un sinfín de veces pero no hay capacidad de respuesta, Pdvsa está herida de muerte, lo grave es que esta refinería se encuentra instalada a la entrada del golfete de Coro quien es parte del parque Nacional Médanos de Coro”, reiteró.

Finalmente, Stefanelli dijo que “el biólogo Eduardo Klein, coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar, denunció otro derrame producido por Pdvsa. Nuevamente, la estatal petrolera venezolana contamina las aguas del Golfo de Venezuela”.

— Luis Stefanelli (@LuisStefanelli) March 15, 2021