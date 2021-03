El político Enrique Ochoa Antich compartió este martes la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de imponer dos semanas de cuarentena estricta para frenar el avance del coronavirus, y felicitó al chavismo por su «reacción rápida y eficaz» ante el covid, a riesgo de «ser fusilado por los extremistas».

«Comparto decisión oficial de cuarentena estricta hasta Semana Santa inclusive. Y al cumplirse un año del inicio de la pandemia, a riesgo de ser fusilado en el paredón de los extremistas, expreso mi reconocimiento a la reacción rápida y eficaz del gobierno frente al virus», explicó Ochoa Antich en su Twitter.

Agregó que reconoce tal labor pero sin desconocer «la paradójica «ayuda» que nos brindaron tanto la tremenda recesión económica que padecemos como las «sanciones» gringas que reducen nuestros intercambios internacionales».

«Ojalá no fallen ahora, siendo justos y eficientes en el proceso de vacunación», subrayó.

Pese a las dos semanas de cuarentena radical impuestas por Nicolás Maduro, en el Metro de Caracas no se cumplen las medidas de bioseguridad, según testimonios de usuarios de ese sistema de transporte.

Carmen Ramírez usa el sistema de transporte todos los días para ir a su lugar de trabajo en Altamira y aseveró que esto no es cierto.

«No están pidiendo salvoconductos y la Línea 1 estaba full. No estaba totalmente congestionado pero sí había bastante gente, esa foto no sé donde la tomaron pero el Metro no estaba así esta mañana. En línea 3 estaba horrible y había retraso porque Plaza Venezuela estaba cerrado», dijo Carmen a ND.