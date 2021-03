El abogado especialista en Derecho Administrativo Néstor Ecarri Angola aseguró que más del 90% de los 42.982 consejos comunales no fueron consultados en relación al proyecto de ley de las ciudades comunales que impulsa la AN/6D. Insistió que la consulta solo fue realizada dentro del Psuv y no participaron los demás partidos del Gran Polo Patriótico.

Esto lo dijo durante el foro «Ciudades Comunales: al margen del estado constitucional«, que ND cubrió como como de una serie sobre el paquete de leyes que piensa aprobar el chavismo este año en la AN/6D, reconocida por más de 50 países y es considerada ilegítima por la oposición afín a Juan Guaidó.

Ecarri respondió, a una pregunta realizada por ND, que el supuesto proceso de consulta abierto por la AN/6D fue solo «una consulta entre ellos y no fue aplicada en los consejos comunales».

«Lo digo de manera responsable. A muy pocos (consejos comunales) les está llegando esta consulta de ley. Más del 90% desconoce del texto de este proyecto porque no es una ley sino un documento de la AN que usurpa a la del 2015», fustigó. «Este es un proceso de consulta muy mal llevado porque deberían participar las universidades, los gremios, la sociedad civil, pero no es así. Es un proceso de consulta cerrada donde ni siquiera participan los miembros del GPP, es solo para el Psuv».

Asimismo explicó que, según la ley de comunas del año 2010, se debería realizar un referéndum para «ver si los vecinos quieren o no las comunas», pero esto no está ocurriendo.

“Maduro no tiene planteado realizar un referendo. Solo hace un proceso de consulta entre los miembros del Psuv, pero no se lo consulta a los diversos consejos comunales que de forma plural se han conformado. Por ende, la conformación de las ciudades comunales dependerá del conjunto de comunas que existan en un determinado ámbito territorial y cuyos comuneros no serán electos sino que dependerán del Psuv y de las llamadas salas de batalla social».

La opinión del abogado Carlos Romero

Por su parte, el abogado especialista en Derecho Administrativo y miembro del Bloque Constitucional Carlos Romero criticó que los venezolanos no se movilicen ante la instauración de este paquete de leyes que ha barrido todo los conceptos que existían antes del chavismo sobre organización territorial. Resaltó que, según el artículo 18 de la constitución, la única forma de dividir el territorio es municipios y no en comunas.

«Nuestra mayor debilidad ha sido el distanciamiento frente al municipio. Yo todavía me pregunto cómo nos quitamos la chaqueta de Asociación de Vecinos y nos pusimos la de Consejo Comunal. ¿Cómo se eliminó una de las oportunidades de ejercer el voto secreto de juntas parroquiales y cómo dejamos que esto se extendiera hasta este punto?», reclamó durante su intervención. «El vecino perdió la juntas parroquiales. Se perdió la oportunidad de acudir a los jueces de paz para resolver conflictos fuera de un tribunal y los concejales dejaron que les arrebataran sin debate, sin reclamo, una competencia de municipio como era la Justicia de Paz. Debemos recuperar el espíritu de ciudad y de municipio», recalcó.

A su juicio, todas estas acciones han permitido que los consejos comunales hayan deteriorado y debilitado la institucionalidad de los municipios. Señaló además que los concejales tienen obligaciones de rendir cuentas. ¿Dónde queda el tema de legislar, de debatir los temas de competencia municipal, hacer cumplir el rol de los alcaldes? ¿Dónde está una posición firme de defensa del municipio como única forma de organización del territorio?».

Al ser consultado sobre cómo ejercer contraloría social a los consejos comunales que son controlados por militantes del Psuv, Romero explicó que hay una contraloría social que «no pasa por el modelo comunal» y es a través de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal desde el 2005 que permite a los ciudadanos «organizarse» y presentar un informe cuando los integrantes del consejo comunal no atiendan los reclamos».

«Este es un mecanismo para hacer valer la violación de los derechos de asociación. Se deben documentar los casos de violación del derecho a la participación y poder remitir a instancias internacionales estos expedientes», detalló. Romero, recordando que la contraloría social no pasa y no se limita al modelo comunal. «Pensar que la contraloría social se limita al poder popular es limitarnos a nosotros mismos».

¿Qué busca Maduro?

Maduro entregó a la AN/6D dos proyectos de ley para «fortalecer la comuna como base de organización social y territorial»: la ley del Parlamento Comunal y la ley de las Ciudades Comunales.

Ecarri explicó que en la ciudad comunal solo forman parte de ellas quienes consideren los comuneros. «No existe ningún tipo de elección sino unos voceros que deben promover las ciudades comunales». Precisó que la ley establece que existe una estructura donde estos comuneros promueven la participación con asambleas, planifican, evalúan y controlan. Catalogó de «exclusión» esta forma de organización ya que solo participan quienes consideren los comuneros. La ley del Parlamento Comunal busca darle una figura parecida a la del poder central: consejo ejecutivo, consejo de gobierno comunal, consejo de justicia y paz comunal, consejo electoral comunal, consejo de contraloría comunal, consejo de educación y formación; consejo de planificación comunal y consejo de economía comunal.

Asimismo, resaltó que para ser miembro del Parlamento Comunal la persona debe «estar comprometida con el nuevo modelo de la sociedad socialista comunal de igualdad equidad y justicia social. Para ser miembro del Parlamento Comunal tienen que comulgar con el socialismo». «Es discriminación brutal. Para pertenecer a esto tienes que estar inscrito en el Psuv».

De igual forma, dijo que en estos momentos se realiza un proceso de adecuación en todas las instancias del gobierno. «Fue lo que pasó cuando se instaló esto con el frente Francisco de Miranda. Ahora vamos otra vez: cuando se promulgue la ley el 24 de junio, que es cuando Maduro va a firmar la ley del parlamento comunal y ciudades comunales, van a empezar a realizar un proceso de adecuación en todas las estructuras y hay que ponerle mucha atención porque busca el control social de la población. No les basta con todo lo que han hecho sino que quieren acabar con cualquier ápice de democracia», alertó.

Ecarri puntualizó que la Administración de Maduro «no confía en los consejos comunales». «Por eso colocaron a las Salas de Batalla para decir que consejo comunal que se resbale le van a quitar todo (…) Ellos están muy bien organizados y tienen ideas preconcebidas, por eso cuando los empresarios quieren reunirse con los usurpadores están equivocados, no van a lograr nada, no se engañen porque ellos ya tienen un sistema construido y no van a modificar nada», sentenció.

Como una alternativa para evitar que los consejos comunales ejerzan un «control férreo», el experto en leyes indicó que los ciudadanos deben establecer estructuras bien organizadas (paralelas) y hacer contraloría social a estas formas de organización.

Los diputados Rafael Veloz e Ismael León

Los diputados AN/2015 y dirigentes de Voluntad Popular Rafael Veloz e Ismael León también participaron del foro para reprochar estas leyes que espera aprobar el madurismo en tan solo tres meses.

Veloz recordó que en el año 2007 el chavismo pretendió reformar la constitución para instaurar las comunas. «Estas acciones de estos malandros las desmontamos por la vía constitucional. Supimos dar la batalla frente a este control social, querían quebrar la esperanza del venezolano y cambiar al municipio por las ciudades comunales», reprochó.

«Ahora buscan hacerlo de nuevo. Se establece un sistema de autogobierno, parlamentario, electoral en el artículo 14 del papel de trabajo (que no es una ley). Buscan lo que no pudieron hacer con las comunas, instalar las ciudades comunales», agregó. «¿Qué hay que hacer? El medio es la unidad, la misma que acuñamos en 2015 y en muchos otros momentos, la unidad será lo único que permita a los venezolanos ponernos de acuerdo para ejercer la contraloría social a la que refirieron Ecarri y Romero».

Por su parte, Ismael León expresó que los habitantes de los barrios de Caracas le han dicho que ya están cansados de que sus problemas no sean resueltos por alcaldes ni gobernadores. «Y yo lo que planteo es que el municipio Libertador no puede seguir perteneciendo a una sola alcaldía. Yo lucharé por la municipalización del Distrito Capital y lo mismo tendrá que pasar en Maracaibo, Valencia porque las necesidades de la gente no se solucionan de esta forma».

Asimismo, el parlamentario suplente de José Guerra expuso que muchos miembros de consejos comunales «terminaron comprándose casas, camionetas y arreglando sus casas en vez de hacer escaleritas y ayudando a sus vecinos. Esto fue denunciado, en una oportunidad, el contralor lo aceptó y dijo que había que investigar a los consejos comunales, pero nunca pasó».

«Yo sé lo que dice la constitución. Nadie me puede obligar a creer en las comunas porque es la carta magna la que establece cómo se organiza el territorio. Pero ellos a lo macho y a lo dura lo montan con una AN que ni siquiera es legítima», condenó. «Pero, los culpables somos nosotros mismos -políticos de oposición- porque creímos que no iban a llegar a tanto. El verdadero cerebro de todo esto de los consejos comunales es el fallecido Dario Vivas».