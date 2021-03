El fiscal general designado por la antigua ANC, Tarek William Saab, informó este viernes que designó a dos fiscales para investigar el hecho de El Ripial, estado Apure, donde una familia de La Victoria habría sido masacrada por la GNB para crear un falso positivo al vestirlos de guerrilleros.

«Ministerio Público designa a dos fiscales de protección de DDHH para investigar sucesos ocurridos en la población de La Victoria, estado Apure, en coordinación con el comandante estratégico operacional de la FANB, Remigio Ceballos», escribió Saab en Twitter.

Detalló que en caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, «se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente».

De acuerdo al periodista Junior Parra, los efectivos castrense crearon el falso positivo al sembrarle granadas y vistiéndolos de guerrilla.

«Familiares me aseguran que no eran guerrilleros, me cuentan que se dedicaban al trabajo del campo. Me dicen que militares venezolanos llegaron a las casas, revisaban y sacaban a las familias, se las llevaban y las regresaban, sin embargo, a esta familia no, se las llevaron del barrio 5 de julio, en pleno pueblo de La Victoria (donde vivían) y aparecieron muertos en El Ripial», subrayó en Twitter.

A la vez que compartió varias fotos familiares de Luz Dey Remolina (ama de casa) y Jeferson Uriel Ramírez (joven que se dedicaba a estudiar). Emilio Ramírez (esposo de Luz Dey Remolina) se dedicaba al campo.

La noche del jueves, Parra, compartió fotos de los cuerpos de las víctimas y señaló que armas y granadas fueron colocadas de forma estratégica para las fotografías y «justificar sus muertes». «Los uniformes lucen limpios y planchados, las botas lucen nuevas. La cabuya para amarrar el pantalón hacen pensar que no eran del cuerpo».

La tarde de hoy se registró un nuevo enfrentamiento entre disidencias de las Farc y cuerpos de seguridad del Estado, choques que se han prolongado desde su estallido el día domingo.