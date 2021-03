La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, denunció este miércoles que la administración de Nicolás Maduro monta una estafa que consiste, entre otras cosas, de «falsos diálogos» para ofrecer «migajas» ya que no tienen planeado ceder el poder.

«¿En qué consiste esta nueva gran estafa? como destruyeron la economía y les han quitado las fuentes de financiamiento criminal, están desesperados por que le quiten las sanciones. Para eso necesitan esconder la crisis humanitaria y dar una imagen de normalización hacia el mundo y desmoralizar a los venezolanos, que aceptemos que lo que queda es esta a la jaula en lo que han convertido a Venezuela», señaló por medio de un video.

Explicó que para avanzar en ello hacen 3 cosas. La primera de ellas es -refiere- una «supuesta apertura económica» la cual no es más que una «transacción entre mafias» para rematar «lo que queda en Venezuela y sus empresas a precio de gallina flaca a quienes entren en esta dinámica de extorsión de corrupción».

Machado expone que el segundo punto pasa por «una nueva farsa electoral» debido a que no hay nada que legitime más a la «tiranía» que dar una imagen de normalización y apaciguamiento por medio de «una farsa electoral». «¿Estos son elecciones o asignaciones?», cuestiona: «Quienes negocian con la tiranía supuestas condiciones mínimas, lo que buscan es asignaciones mínimas para ellos. ¿De qué sirven 5 o 7 gobernadores, uno o dos rectores si igualito el TSJ, la FANB o el Coqui les pasan por encima?».

«En tercer lugar las farsas de diálogo. Una y otra vez ofreciendo migajas, pero en el fondo no están dispuestos a ceder nada que implique poder. Todo esto lo que busca es que el pueblo se rinda», agrega.

Machado sostiene que Venezuela está secuestrada por Nicolás Maduro y su «régimen», por lo que «hay que rodearlos. Esto puede construirse con la consolidación de la coalición de las democracias fuertes de América y Europa y junto con nosotros construir esa fuerza coercitiva».

«Un secuestrador solo negocia cuando su situación negocia cada día, y este sentido las sanciones y las objeciones a su financiamiento y tranquilidad son efectivas», considera.

Relata que para que el criminal ceda, suelte las víctimas y vaya a la solución final hay que darle incentivos: «Aquel que actúe y colabore de manera decisiva en la solución final, es el único que puede aspirar a una concesión a cambio de una acción contundente y definitiva».

Desde su punto de vista, el propósito de una verdadera negociación es uno solo: «La salida del régimen y la liberación de Venezuela. No que hagan una jaula más grande a cambio de alpiste para los negociadores. Por eso los venezolanos no vamos a aceptar que en nombre nuestro, acuerden una solución satisfactoria para ellos y no lo sea para la gente. No tiene ningún sentido sentarse en una negociación si antes no se obliga al régimen a poner sobre la mesa su pliego de peticiones para entregar pacíficamente el poder y a cometer una serie de acciones concretas que demuestren su voluntad».

Entre ellas -comenta- está la liberación de todos los presos políticos, la distribución de la ayuda humanitaria sin control del chavismo, y la expulsión de todos los agentes cubanos a lo largo de la cadena de mando del «sistema de tortura y represión».

«Esto no lo harán voluntariamente, hay que obligarlos, y para eso es el cerco. Mientras tanto, quien se siente a negociar con el régimen solo le está dando más tiempo a Maduro y agonía a los venezolanos», sentencia.

«Si saquearon al país ¿crees que van a resolver la crisis humanitario? Si saben que más del 90% de los venezolanos los queremos fuera del poder ¿creen que van a realizar elecciones limpias donde van a salir derrotados? hay que poner los pies sobre la tierra… Son criminales de lesa humanidad que usan el sufrimiento de los venezolanos como un arma de control social y de negociación en sus falsos diálogos. Por eso nuestro propósito no es una elección, es la liberación de Venezuela», finalizó la líder opositora.