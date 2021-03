Nicolás Maduro sostuvo este miércoles que no van a permitir que ingresen a Venezuela vacunas que “hacen estragos” en el mundo, en torno a las inoculaciones que llegarían por intermedio del mecanismo Covax, e indicó que hicieron la solicitud al Banco de Inglaterra y esperan respuesta. Más temprano, Carlos Vecchio denunció que la administración de Maduro quiere “bloquear” las vacunas que están gestionando para que ingresen al país.

“Hemos informado sobre el mecanismo Covax de la solicitud que hemos hecho del dinero del Banco de Inglaterra, y en el momento que se produzca deben entrar las vacunas autorizadas por las autoridades sanitarias del país, y no vamos a permitir que ingresen vacunas que hacen estragos en el mundo. Queremos diálogos para mejorar leyes y articulaciones en la producción. Ha costado tiempo pero tenemos la gran misión agrovenezuela más viva que nunca. (…) La AN adeco burguesa no hizo ni una sola ley, primera vez en la historia de Venezuela. Se robaron los 1.200 millones de dólares que les dio el Gobierno de EEUU, y además se robaron más de 30 mil millones de dólares en dinero líquido en el exterior, pero habrá justicia, yo se los juro”, afirmó Maduro por VTV.

El líder oficialista reiteró su impulso a la ley agroalimentaria. “Cilia y yo estamos cuarentenaos (sic) como debe ser, eso debe ser así. Hoy nuestro día es dedicado a la gran misión agrovenezuela empujando, motivando, sembrando una patria, construyendo una patria productiva. Le doy gracias a la vida por haber conocido y haber contado con el maestro José Antonio Abreu. Se debe incrementar los niveles de producción de proteína animal, producir alimentos para la gente con los 9 vértices del plan de la gran misión agrovenezuela. En este momento firmo el anteproyecto de ley para llevarla a la AN, anteproyecto de ley de la gran misión agrovenezuela”.

“Debemos construir la economía real con el campo y la gran misión agrovenezuela. Este proyecto de ley debe servir para perfeccionar entrega de tierras, preparación de campesinos, insumos de maquinarias y los 9 vértices. Va directo con la garantía de los Clap, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Venezuela va hacia un milagro económico. Esto es la riqueza real, bienes y servicios para satisfacer la necesidad de la gente, en este caso el pescado. La tierra se debe dar para quien la trabaja, vamos a dar unas tierras en La Guaira, entregándole títulos de tierras a quienes las trabajan”, agregó.

Nazareno recorrerá las calles en Semana Santa y la gente debe verlo desde sus balcones



Por otra parte, Maduro recordó que en Semana Santa “estaremos en cuarentena radical, ya con iglesias se ha hablado de cómo se va a hacer para cuidar a la gente. El Nazareno saldrá a recorrer la ciudad y la gente podrá verlo desde sus balcones. Estamos batallando con la segunda ola, hay que cuidarnos, todos deben saber que hay que cuidarse. Desde el viernes pasado comenzó a levantarse esta segunda ola con la llegada de las variantes. Lamentamos que Brasil sea el epicentro mundial del coronavirus con sus variantes, son las variantes de Bolsonaro P1 y Bolsonaro P2, y hay que cuidarse. Con estos 14 días de cuarentena radical tendremos el control. El Carvativir está llegando por miles a nuestro pueblo”.

“Ha habido una guerra multidimensional para destruir a Venezuela, quieren destruir nuestra historia, nuestra venezolanidad. Para atacar nuestras finanzas, robar nuestro dinero en el mundo, atacar empresa petrolera y todo lo que puedan atacar. Su ataque principal es a la autoestima social, para que le venezolano tire la toalla, nos rindamos y abandonemos esta alma de siglos de lucha. En estos años se incrementó la fe en Venezuela. El imperialismo norteamericano se ha robado el dinero que le pertenece a Venezuela, dinero que ha podido servir para satisfacciones alimentarias, económicas, de salud para nuestro pueblo. Estamos actuando para recuperar ese dinero, recuperar el oro que nos tienen secuestrado en el Banco de Inglaterra, porque con ese dinero se satisface necesidades de economía, de salud”, insistió.

“Si tuviésemos más aviones se vendrían” todos los venezolanos en el mundo



Finalmente Maduro dijo que en el exterior “han hecho una campaña para perseguir a venezolanos, campaña de xenofobia en varios países. Les echan la culpa de todos los males del capitalismo a los venezolanos en el mundo. Mucho de ellos están regresando por miles. Si tuviésemos más aviones se vendrían todos, estoy seguro de eso. (…) Hemos garantizado la llegada de 600 mil vacunas, haciendo de tripas corazón, haciendo de más con menos, y mucho trabajo de gente que ama a este país, aman al país aquí y en el mundo. Debemos pedir justicia para Venezuela, que haya justicia contra quienes se han robado y tienen secuestrado el dinero del país”.