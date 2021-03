El economista Francisco Rodríguez calificó este miércoles de irresponsable a la administración de Nicolás Maduro por negar la entrada de las vacunas de AstraZeneca, lo que pondría en riesgo un acuerdo que puede salvar a miles de venezolanos -afirma-.

«La decisión precipitada e irresponsable del gobierno de Nicolás Maduro de negar la autorización de la vacuna AstraZeneca en Venezuela pone en riesgo un acuerdo que podría salvar miles de vidas venezolanas», alertó en Twitter.

Argumenta que tal decisión es distinta a la tomada por varios países europeos, ya que estos detuvieron la distribución de la vacuna «mientras investigan a fondo sus posibles efectos secundarios. Esta medida cautelar es muy distinta de una negativa definitiva».

«Es cierto que alguna de la evidencia de la efectividad de la vacuna AstraZeneca aún no está clara y que ha habido cuestionamientos a sus datos que deben ser analizados», comenta Rodríguez, quien sugiere que tales datos «deben ser estudiados con detenimiento por expertos independientes».

No obstante, acota que la falta de evidencia científica no ha detenido a Maduro de aprobar vacunas como Sinopharm, sobre la cual no se han concluido todas las fases de sus ensayos clínicos, ni publicado los resultados necesarios para que se evalúen.

«El proceso de autorización de vacunas incluye decisiones complejas que deben tomarse con criterios técnicos y despolitizados. Un Acuerdo Nacional de Vacunación debe contemplar un proceso técnico e imparcial de revisión de evidencia científica para otorgar estas autorizaciones», opina.

Por último, apuntó a seguir haciendo votos porque se encuentren mecanismos de acuerdo para que Venezuela «pueda tener acceso a la gama de vacunas más amplia posible».

«Los acuerdos humanitarios requieren adecuada supervisión internacional y mecanismos que impidan la politización de sus decisiones», concluyó.

Maduro sostuvo la tarde de hoy que no van a permitir que ingresen a Venezuela vacunas que «hacen estragos» en el mundo, luego que Delcy Rodríguez avisara más temprano que no usarán la vacuna de AstraZeneca.

Pese a reiterar que no utilizarán tales inoculaciones, siguen denunciando que no han podido pagar el Covax por el «robo de activos», pese a que el Gobierno interino aprobó adquirir tales vacunas.