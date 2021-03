Nicolás Maduro informó este martes que la AN/6D reformará la ley de responsabilidad social en radio y televisión (Resorte) y además agregará un capítulo sobre redes sociales, lo que podría traer más censura sobretodo contra periodistas que usan la red social Twitter para denuncias y noticias de actualidad venezolana.

“La AN propone reforma a la ley de responsabilidad social en radio y televisión (Resorte) y se va agregar un capítulo nuevo sobre las redes sociales. Sobre las responsabilidades de redes sociales en territorio venezolano, muy pendientes todos de eso”, afirmó Maduro en una reunión con el consejo de ministros por VTV

En torno a la reunión, sostuvo que “hemos estado revisando en consejos de ministros un conjunto de temas, hemos tocado varios temas este martes a esta hora, son las 9 de la noche. Revisamos toda la agenda de trabajo, es el primer consejo de ministros que hacemos en un año, a todos los ministros se les hizo PCR y salieron negativo. Algunos ministros pasaron el coronavirus”.

“Hemos hablado sobre recuperación de servicios públicos, aumento de ingresos salariales, ingreso real de la clase obrera. Hemos revisado una recuperación del estado financiero vulnerado por las sanciones criminales de EEUU. Nuestro pueblo tiene una gran conciencia de eso. Tratan de tapar el daño de esas sanciones criminales, tratan de justificarlas. La mayoría de venezolanos repudia es apolítica criminal de sanciones como bien la reseñó la relatora de la ONU hace 3 semanas en su informe bien conocido”, acotó.

Una vez más atacó a la AN que lidera Juan Guaidó. “En segundo lugar, revisamos el plan legislativo. Recibimos el plan legislativo aprobado hoy por parte de Jorge Rodríguez. Consta de 34 leyes. Este es otro país, la AN inservible del año 2015 al 2020 nunca habló de leyes. No hablaron de temas vitales del país. Fueron 5 años de olvido. 5 años de daños al país. Tuvimos que tener paciencia entre todos. El capital físico se lo robaron, el Gobierno de EEUU dice que entregó 1.200 millones de dólares y se los robaron. ¿En qué paraíso fiscal tendrán ese dinero?”.

“La AN está acelerada. Ya al llegar a mi mano mando a Gaceta Oficial para que haya elecciones conjuntas de alcaldes y gobernadores, y si lo permitiera el CNE, que se elija consejos municipales. Este año hay elecciones para renovar gobernadores y alcaldes, y probablemente consejos legislativos y concejales de cámaras municipales. Para el cargo del CNE se han postulado 114 personas. Se elegirá un CNE que convocará elecciones en 7 años. Venezuela vuelve a tener un Parlamento de verdad verdad (sic)”, informó.

En abril “vamos arrancar la vacunación a un mayor nivel”



Por otra parte, en torno a la vacunación, Maduro dijo que “anoche llegaron 500 mil vacunas de China, y en las próximas semanas y meses continuarán llegando vacunas de Rusia, de China, aprobadas por el Instituto Nacional de Higiene de Venezuela. En las próximas semanas conoceremos las vacunas de nuestra hermana república de Cuba. En marzo va a llegar una importante cantidad de vacunas contra el Covid-19 al país. En abril vamos arrancar la vacunación a un mayor nivel. Se va a reforzar vacunación de personal de salud, del personal de brigadas de visita a casa por casa, de los de somos Venezuela, milicias, los que buscan casos en casas, y la vacunación de maestros del país, ahí vamos paso a paso”.

“Presentaremos las modalidades de clase, presencial, con bioseguridad en el esquema 7+7, y personal docente con medidas, a estar pendientes. Anunciamos que será para abril después de la Semana Santa. Debemos estudiar la celebración de la modalidad de Semana Santa y reunirnos con la iglesia católica”, expresó.

Finalmente, Maduro aseveró que “hay que hacer más por proteger a la mujer venezolana. Se debe proteger a la mujer las 24 horas del día (…) Habrá homenajes populares por la partida física de Chávez, son 8 años desde su partida física. Todo nuestro pueblo dirá que Chávez está presente, Chávez vive, Chávez somos todos. (…) Este año constituiremos las primeras 200 ciudades comunales”.