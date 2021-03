El líder opositor y legislador de Uganda, Bobi Wine, mantuvo este miércoles una reunión virtual con el presidente (e) designado por la AN electa en 2015, Juan Guaidó, donde acordaron “crear sinergias” para la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos.

“Es un placer hablar con el Presidente Juan Guaidó de Venezuela esta tarde”, expresó Wine en su cuenta oficial Twitter junto a una foto adjunta del encuentro virtual.

El también cantante, actor y empresario de África oriental detalló que “hemos hablado del camino a seguir por ambos países y de la necesidad de crear sinergias para la defensa de los principios democráticos y los Derechos Humanos en todo el mundo”.

Mayor y mejor unidad para lograr elecciones libres: Nueva ruta de Guaidó



Más temprano, Juan Guaidó explicó este miércoles en qué consiste la nueva ruta de la alternativa democrática. Destacó que se debe lograr una mejor y mayor unidad que genere la presión suficiente para “exigir a la dictadura” condiciones para ir a elecciones libres y justas.

“Debemos consolidar la mayor y mejor unión, de cara a la atención de la emergencia humanitaria, consolidación de un movimiento interno que ejerza presión por la reivindicación de los derechos de todos los venezolanos. Para así, con nuestros aliados exigir condiciones para una Venezuela libre, elecciones libres y justas”, dijo en rueda de prensa en Caracas.

“La presión interna debe ir acompañada de la presión internacional, fortalecer los lazos con nuestros aliados: sanciones a violadores de DDHH y corruptos. Y exigir condiciones para ir a elecciones libres y justas”, exclamó. “La política de una alianza fuerte y mayoritaria -que a veces es vulnerable porque las armas las tiene la dictadura-, no tenemos medios de comunicación, lamentablemente esta rueda de prensa no saldrá en vivo por ningún canal ni de radio ni de televisión y mañana no saldrá en ningún periódico”, condenó.

“Nuestra política se puede resumir en lograr construir la mayor y mejor unidad posible para generar la suficiente presión y lograr elecciones presidenciales libres y justas”, reiteró.

Asimismo, anunció que acompañarán este lunes, 8 de marzo una manifestación del Día de la Mujer. “Este mes de marzo es el mes de la mujer venezolana, no solo por la necesidad de inclusión, sino por ser parte estructural de la familia. El 8 de marzo como convocaron, las estaremos acompañando en las calles de Venezuela, la primera reivindicación es evitar estos femicidios que hemos visto durante los últimos días que desgarran el alma de los venezolanos”.

Very pleased to speak with President @jguaido of Venezuela this evening. We discussed the way forward for both countries, and the need to build synergies for the defence of democratic principles and human rights across the globe. pic.twitter.com/7Lf4anA4kM

— BOBI WINE (@HEBobiwine) March 3, 2021