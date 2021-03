La diputada a la AN/6D Blanca Eekhout, explicó los motivos que llevaron al parlamento de mayoría oficialista a discutir la ley de ciudades comunales y destacó que es necesaria en medio de la pandemia por coronavirus y para vencer las sanciones de EEUU contra Maduro.

En entrevista concedida a Unión Radio, la ex ministra de comunas, resaltó que esta será la primera ley que aprobará la AN que no es reconocida por la UE, EEUU ni la OEA.

«En la consulta nacional de esta ley pueden participar todos los venezolanos de manera individual a través del link de la AN. Todos los sectores, trabajadores, mujeres, hombres, juventud, tercera edad, empresarios, estudiantes, todos podemos aportar para este espacio que es la ciudad comunal. En medio de la pandemia por covid-19 y el bloqueo criminal de EEUU es crucial la organización del pueblo (…) nuestros pueblos vivían en comunidades y en comunas, los europeos cuando llegaron a nuestro país, vivían en comunas», expresó.

-¿Esta ley eliminará las alcaldías?

– Para nada, no es la sustitución de una burocracia por otra, sino construir un nuevo espacio de gobernanza del pueblo, gobernanza verdadera porque en la democracia representativa de la burguesía el pueblo solo es un convidado de piedra que es llamado a votar cada 5 años, y luego no es tomado en cuenta.

-Nosotros tenemos 21 años construyendo la idea de la comuna con mesas técnicas para que el pueblo ejerza el poder.

A juicio de Eekhout, solo amenazan a quien tiene «miedo al poder del pueblo» y a la contraloría. «Solo afecta al que no quiere escuchar las necesidades del pueblo, esto no sustituye ninguna burocracia. Sabemos que hay mucha manipulación para generar miedo, pero es una premisa del Cristo redentor que exista un espacio para el encuentro y un nuevo estado de derecho con justicia, igualdad (…) todo esto lo concretamos con ecoambientalistas, animalistas, mujeres que defiendan una vida libre de violencia».

El presidente de la Comisión de Desarrollo de Comunas de la AN/6D, Luis José Marcano, dio a entender este domingo que la Ley Orgánica de Ciudades Comunales tiene como objetivo quitarle competencias a alcaldías y gobernaciones y pasárselas a las «comunidades organizadas».

“Debe haber un proceso de transformación con el propósito de desarrollar unas políticas de transferencia de competencia que permita que las comunidades, bien organizadas, asuman las responsabilidades directas tales como el manejo de los servicios públicos, la administración de bienes; siempre y cuando estén establecidos en la Constitución”, dijo en entrevista con el ministro Ernesto Villegas por VTV.