El diputado AN/2015 José Guerra (PJ-Dtto. Capital, en el exilio) cree que la oposición debe retomar la vía electoral y participar en las elecciones regionales de este año.

«El problema está en que si se cierra el espacio de las regionales entonces, ¿ya no se va a participar en otra elección de ningún tipo?».

Recordó que siempre ha sido defensor del rescate del derecho al voto como instrumento de cambio. «Si no es con el voto, ¿Cómo es? ¿Con un golpe de Estado? ¿Con insurrección popular? ¿Cómo se accede al poder? En Venezuela ha ocurrido de todo y donde nos ha ido mejor es con la opción electoral», declaró vía telefónica a ND. «Soy de la tesis de que Maduro nos está empujando a la abstención porque él está construyendo su propia oposición y nos quiere ver fuera del ring electoral donde somos los mejores para derrotarlos».

«Basta ver lo que pasó en el año 2007 y los siguientes años cuando derrotamos a Chávez en el revocatorio; luego en las parlamentarias del 2010 y luego ganamos la AN en 2015. Ahora, que ellos hayan distorsionado el derecho al voto, el voto como instrumento de cambio y lo hayan secado y vaciado de contenido, eso no significa que no luchemos por recuperarlo», sentenció.

– ¿Por qué participar sin condiciones?

– Recordemos que las condiciones dependen de que la gente vote. En Venezuela no ha habido trampa sino ventajismo -con excepciones con el caso de Andrés Velásquez en 2018-, pero el ventajismo es una cosa y fraude es otra. Fraude es que votes por el candidato B y te coloquen que votaste por el candidato C.

-Lo que hay es un ventajismo descarado: el uso de los recursos del Estado y un CNE sesgado cuyo paradigma fue Tibisay Lucena, pero cuando la gente vota no hay CNE que valga porque en las condiciones que nosotros ganamos la elección de 2015, de manera contundente, eran peores que las que tuvo Rosales en el 2006. Rosales sacó 40% y Chávez saco 60%. El problema no es la condición, sino que la gente salga a votar y confíe en el voto.

-¿Qué es lo que ha hecho el régimen? Crear mitos sobre el voto y sobre el CNE para que la gente no vaya a votar. Ese es el gran problema.

Sobre qué piensa la comunidad internacional de que la oposición vaya a elecciones, Guerra manifestó que el gobierno de EEUU y la Unión Europea siempre han sido participes de una solución política. «Creo que ese es el enfoque correcto: una negociación política para buscar los términos en los cuales se va a participar, que tengamos un CNE más o menos decentes, que no haya uso del Carnet de la Patria; que no haya migración de votantes, que fue lo que le dio ventaja en 2018. Estos y otros aspectos básicos y los países de la UE y otros como Canadá están conscientes de que la salida es política y electoral», aseguró.

«Aquellos que piensan que hay una salida por la fuerza o intervención militar los invito a que se bajen de esa nube porque eso no va a ocurrir», resolvió.

– Usted no está solo en esa posición de participar en las regionales. Entre otros están Américo de Grazia y la gobernadora Leidy Gómez. ¿Usted cree que esa posición es mayoritaria dentro de la oposición?

– Yo no estoy solo en esta posición. Es una posición mayoritaria porque la gente aprende. La gente sabe que pasamos por la salida de 2014, las grandes movilizaciones de 2017, la proclamación del 23 de enero de 2019, Cúcuta y por otros. La gente sabe y aprende lo que es eficaz y lo que no.

– Esta es una posición que está ganando cuerpo y diversos factores están clamando porque nos reencontremos con el derecho al voto y porque no caigamos en la provocación de Maduro que trata de mantenernos fuera del espacio electoral.

– ¿Cree que cualquier decisión, participar o no participar, debe ser una unitaria?

– Cualquier participación debe ser lo más unitaria posible como fue en 2015. Hubo sectores que se desprendieron de la unidad y se estrellaron porque la gente aprendió que la unidad es eficaz y la mejor política es unificar los votos en lugar de dividir los votos. Quien divide nunca gana.