José Gregorio Correa (ExPJ) y diputado AN/6D, criticó este miércoles que integrantes de Alianza Democrática (Luis Parra, José Brito, José Antonio España y otros) no hayan sido convocados a reunirse con la delegación de Noruega que busca mediar en la crisis política venezolana.

«Estos señores de Noruega no sé a qué vinieron y si es como decían que venían a buscar un entendimiento, a tratar de ver cómo nos acordamos quienes estamos indignados y molestos con este gobierno, que sin lugar a dudas es el peor gobierno desde Guaicaipuro hasta hoy, pues la Alianza Democrática no fue requerida para esa reunión», expresó Correa en entrevista con Vladimir Villegas.

Sobre nuevo CNE



Desde su posición como vicepresidente del comité de postulaciones electorales, dijo que el gobierno (Madur) tiene preferencias para dialogar con el G4.

«Yo no entiendo cómo el gobierno tiene esa clara preferencia con quienes piden sanciones, puesto que nosotros que hemos estado en contra, y los venezolanos, sabemos el daño que le ha hecho eso al país», expresó.

A la vez que aseguró que si bien en la política existe la oportunidad de rectificar, no entiende a el sector de la oposición que hace meses llamaba a no participar en las elecciones y ahora sí. «Estos señores que llamaban a la invasión, al golpe de Estado, al bloqueo; hoy hasta se les ocurre que pueden ser integrantes del CNE, cuando días antes pidieron las últimas sanciones».

«Lo que yo no entiendo, es que hoy quieren participar, pero dicen que los que participamos en diciembre en las elecciones, fue delito. Es decir, haber participado para ellos sigue siendo delito, pero si ellos participan el delito se extingue».

Sobre la extensión del lapso para las inscripciones de los candidatos a rectores del CNE de 14 días continuos, comentó «yo prefiero pecar con la abundancia de tiempo, que por la escasez. Prefiero que los venezolanos puedan decir que tuvieron 28 días para inscribirse».

«Muchos venezolanos de otros estados se me acercaron a decirme que no pudieron inscribirse en el CNE por problemas de traslado con la gasolina, etc. Por lo que le hice una propuesta a la Cámara para que hiciera un exhorto y prorrogar el lapso de inscripciones 14 días más», destacó.

Correa estimó que antes del 30 de abril, la AN/6D ya debería haber designado nuevos rectores para el CNE.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, en enero, Correa destacó que «es necesario insistir en salir a votar» y defender los votos, pues las condiciones las dan los electores y no el gobierno.

Primero Justicia informó el 7 de septiembre de 2.020, que José Gregorio Correa se “autoexcluyó” de la organización política al haber confirmado su postulación para participar en las parlamentarias de diciembre.