La doctora en sociología y miembro del comité organizador de la Consulta Popular, Isabel Pereira Pizani, condenó este martes la intención de la AN/6D de mayoría oficialista de aprobar la Ley Chamba Juvenil junto a otra treintena de leyes. Calificó a este instrumento jurídico de «bomba atómica» que busca acabar con la educación venezolana.

Para Pereira, el hecho de que el oficialismo busque darle carácter de ley a esta «misión», constituye una medida más para «forzar y establecer el Estado socialista comunal» que quiere implementar el chavismo en Venezuela.

«El gran objetivo de este gobierno, más allá de el desastre de corrupción que ha hecho durante los últimos años, es seguir alentando algunas de sus políticas y por eso impulsa estas leyes», criticó en entrevista concedida a ND. «Hay que decir que lo ha hecho de forma muy inteligente porque cada una de las 33 leyes que busca reformar va a sectores de la población que están perfectamente caracterizados: a los jóvenes, gente en las comunidades y la planificación legislativa».

Esta entrevista es parte de una serie de ND sobre las más de treinta leyes que espera aprobar el chavismo este año.

Chamba Juvenil es la peor de todas

Tras su instalación el pasado 5 de enero, la AN/6D precisó que buscará aprobar en este año legislativo, al menos 33 leyes nuevas y reformar normas vigentes. Jorge Rodríguez, presidente de la AN/6D de mayoría chavista, anunció la aprobación unánime del Plan Legislativo 2021 en Venezuela. Maduro dio públicamente su visto bueno al proyecto e incluso confirmó que las gestiones parlamentarias de los próximos meses significarán la aprobación de un grupo de leyes promovidas o recomendadas por su poder ejecutivo.

¿Cuáles son estas leyes?

Ley para regir a las ciudades comunales.

Ley Orgánica del parlamento comunal.

Reforma de la Ley de Zonas Económicas Especiales.

Ley de nuevos emprendimientos.

Ley de la gran chamba juvenil.

Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

Ley Orgánica sobre los derechos de la madre tierra.

Ley para el uso y disfrute del tiempo libre y recreación.

Ley de participación política de los pueblos y comunidades indígenas.

Ley para el desarrollo del sistema económico de los pueblos indígenas.

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, medios electrónicos y redes.

Ley de ciberespacio.

Ley de salvaguarda del patrimonio cultural viviente e inmaterial.

Reforma parcial de la ley de protección de la familia.

Reforma de la Ley de Protección de Adultos y Adultas Mayores.

Ley de servicios sociales.

Reforma de la Ley de Agua.

Ley de gas doméstico.

Ley de timbres fiscales.

Reforma del Código de Comercio.

Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Drogas.

Ley de cooperación internacional.

Reforma de la Ley contra la Corrupción.

Ley del poder popular para la contraloría regional y locales.

Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Reforma a la Ley de Minas.

Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Fronteras.

Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar.

Ley Orgánica para la planificación territorial.

Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica de Salud.

Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación.

Ley Reforma que crea el instituto postal telegráfico de Venezuela.

Ley de fondo de protección social de los depósitos bancarios.

Reforma a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

Para Pereira, la «peor de todas» es la ley de la chamba juvenil y explicó que a través de esta se buscará exterminar a la educación venezolana.

«Durante los años del chavismo, hemos vivido un proceso destructivo de las universidades. Las universidades están en pie por el esfuerzo y corazón de los profesores y sus rectores que creen en la libertad y la educación; pero el régimen ha tratado por todos los medios de destruirlas. En este esfuerzo llevan años, en estas nuevas leyes no se dirigen ni mencionan a las universidades, pero sí a la Chamba Juvenil. Es una bomba atómica para terminar con la educación venezolana», fustigó.

¿Qué es es la Ley de Chamba Juvenil?

Para Pereira, es una propuesta de sumisión de la juventud venezolana ideológicamente, por motivos económicos. Sabemos que los jóvenes no tendrán oportunidad de ir a universidades nacionales porque están quebradas. Si Maduro pudiera pasarle llaves y cerrar todas las universidades lo hiciera.

«Las universidades están debilitadas, el sistema de formación profesional y de formación para el trabajo no existe», lamentó. «No existe una intención del Estado en dar oportunidades educativas y un muchacho de pocos recursos no tiene ninguna posibilidad de formarse en ningún oficio», agregó.

Destacó que en años anteriores existían institutos como el Ince que formaban a los jóvenes para el trabajo y reprochó «fijate que ahora se llama Inces con la s de socialismo».

«No hay ningún avance en la formación de jóvenes para incorporarse al mercado de trabajo, no hay programas de aprendizaje dentro de las empresas como había antes. Las empresas antes estaban obligadas a reclutar a los muchachos y formarlos pero ahora esto no existe; no hay oportunidades para nuevas generaciones y el gobierno sigue atentando contra la autonomía universitaria. Los maestros siguen migrando a otros oficios porque no hay condiciones salariales ni de ningún tipo», afirmó.

En este sentido, Pereira aseveró que Maduro se aprovecha de todo este escenario para ofrecer el programa Chamba Juvenil y subrayó que solo ofrece «empleos de baja calidad, no les exigen ningún tipo de conocimiento pero si te piden una identificación ideológica con el gobierno. Son trabajos eventuales, mal pagados pero parecer ser la única alternativa que se le ofrece al 80% de los jóvenes venezolanos, por supuesto de bajos recursos».

Solo puede evitarlo la ciudadanía

La socióloga manifestó su preocupación por la implementación de esta ley y advirtió que solo los venezolanos pueden frenar que se concrete.

«Debemos hacer frente a esta situación. ¿Qué será de Venezuela en 20 años? Gente que no ha estudiado nada, población embrutecida y sin oportunidades. Esta es la peor de todas las leyes porque eliminar las oportunidades de tener un futuro. Esta ley debe ser atacada por profesores, maestros, estudiantes porque se están metiendo con el futuro del país», dijo.

Sobre las demás leyes

Pereira Pizani no escatimó en alertar sobre las demás leyes. «Estas 33 leyes buscan terminar de destruir el estado de derecho, las libertades económicas y la organización política porque todo el poder se va a super concentrar en el poder central autoritario. Arremeterá contra los medios, los partidos y contra todo lo que queda. Es lo mismo que pasó en Cuba: con una sola ley destruyeron el aparato productivo; pero aquí lo hacen paso a paso», diferenció.

Respecto a la Ley para el uso y disfrute del tiempo libre y recreación, Pereira destacó que esta representa la total intromisión del Estado en la vida del ciudadano.

«No eres tú quien va a disponer de tu tiempo, sino que el Estado se meterá dentro de las casas como pasó en Vietnam, que cuando la gente estaba comiendo, los funcionarios del gobierno interrumpían para llevarse a alguien detenido. Es el sobre dominio de la planificación del Estado», agregó. «Es instalar el socialismo dentro de tu casa».

Este 12 de febrero, Nicolás Maduro anunció que el proyecto de Ley de Chamba Juvenil será presentado ante la AN/6D. Según Maduro, este nuevo instrumento jurídico «fue el resultado de una consulta abierta en la que participaron múltiples organizaciones juveniles y la comisión de juventud de la ANC».

Por lo que encargó a Pedro Infante (diputado AN/6D) para que en el «seno del Congreso Bicentenario de los Pueblos, sea revisado el Proyecto, se hagan los ajustes necesarios y se eleve al Parlamento Nacional». Destacó que la mencionada ley buscará «fortalecer la Gran Misión Chamba Juvenil con nuevos planes de emprendimiento, financiamiento directo y apoyo a los jóvenes en todos los rincones del país».

La administración de Maduro sostiene que a la fecha más de 1 millón 800 mil jóvenes se han registrado en la Gran Misión Chamba Juvenil a través del Carnet de la Patria.