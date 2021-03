El presidente (e) designado por la AN electa en 2015, Juan Guaidó, informó este jueves que mantuvo una conversación virtual con la líder democrática de Myanmar, Thinzar Shunlei Yi, y reiteró que no será la única conversación en marcha pero no dio más detalles.

“El mundo libre apoya nuestra causa, pero es vital el contacto entre quienes estamos decididos a devolver la Democracia a nuestros países”, afirmó Guaidó en su cuneta oficial Twitter.

El líder opositor detalló que “hoy conversé con Thinzar Shunlei Yi, quien en Myanmar lidera una gran lucha”.

“No es la única conversación en marcha: esta causa está creciendo”, concluyó Guaidó, aunque no confirmó si se estaría reuniendo con la delegación de Noruega que supuestamente habría llegado al país.

Si viene Noruega o Suecia “por supuesto que vamos a conversar” porque el país necesita acuerdo



Un día antes, Juan Guaidó, reiteró su disposición a un diálogo con cualquier país que disponga a ser mediador como Noruega o Suecia, porque a su juicio el país necesita un acuerdo para elecciones presidenciales libres y justas como solución a los problemas.

“Venezuela está cansada de procesos que la hagan perder tiempo, o que dilaten una solución al conflicto, que es lo que quiere siempre la dictadura. Venezuela necesita y quiere un acuerdo para buscar elecciones presidenciales libres. Así que si viene Noruega, pero también Suecia, o el canciller Blinken o el canciller Garneau, por supuesto que vamos a conversar. Quienes necesitan garantías complejas es el régimen. Las garantías de Venezuela son elecciones libres y justas para solucionar este conflicto”, expresó Guaidó en una entrevista con NTN24.

El líder opositor recordó que “es la dictadura quienes tienen señalamientos por terrorismo ante tribunales, recompensas por 15 millones de dólares, señalamientos de narcotráfico, juicios personales a todo su entorno por malversación de dinero, señalados por la Corte Penal Internacional. En este momento en Venezuela está planteado generar la mayor presión multilateral contra el régimen para lograr elecciones libres en Venezuela”.

Cuando le preguntaron sobre la delegación de Noruega que habría aterrizado nuevamente en Venezuela, Guaidó no confirmó ni desmintió, aunque en la red social Twitter destacó horas antes que sostuvo una llamada telefónica con la canciller sueca Ann Linde al postear lo siguiente: “Gracias a la canciller de Suecia, Ann Linde, por el apoyo a Venezuela. Atender la emergencia humanitaria y presionar por condiciones para elecciones libres y justas que nos permitan recuperar la democracia. Esa es nuestra agenda con el mundo libre y contamos con su respaldo”.