El presidente encargado y reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, aseveró este martes que pese a las amenazas de detención por parte de organismos de la Administración de Maduro, «sigue enfrentándolo con determinación». Criticó que Maduro se haya quedado «sin respuesta» para impedir los enfrentamientos armados en manos de grupos irregulares como en Apure y de bandas delictivas como la de «El Coqui» en la Cota 905.

En entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio., el también presidente de la AN/2015, destacó que los enfrentamientos entre la FANB y disidentes guerrilleros son una muestra más de la permanencia de grupos irregulares en Venezuela.

«Esto es evidencia de que siguen financiando a través del oro, a través del narcotráfico y esto genera una pugna por el territorio. A Maduro se le fue de las manos y pasa lo mismo a 3 kilómetros de Miraflores en la Coya 905. No pueden hacer nada porque esto es parte del desmantelamiento».

«Maduro se quedó sin respuesta al pueblo de Venezuela porque no hay gas, no hay agua y el sueldo mínimo es menos de 1 dólar. Se quedó sin respuesta a quienes forman su entorno, como Álex Saab y Cristopher Figuera (Sebin). Es un momento delicado porque no puede proteger a ninguno de su entorno y ellos lo tienen muy claro. A nosotros nos queda seguir presionando, pero todo esto es muestra de ello. Maduro no ha podido detenerme a pesar de las amenazas, seguimos enfrentándolo con mucha determinación», sentenció.

Asimismo, refirió a la presencia de Santrich e Iván Márquez en Venezuela y recordó que se habían estado moviendo en Caracas, en el 23 de enero y luego se trasladaron a la frontera para controlar a «estos divergentes».

«En Apure se registró la baja de 2 soldados, hay una situación muy irregular», agregó. Al ser consultado sobre el descontento de la FANB hacia Maduro, dijo «un sargento gana 3 dólares al mes y con eso no puede sobrevivir, hay gran deserción y en la frontera lo que hacen es resolver para poder subsistir y muchas veces terminan siendo captados por la guerrilla y trabajando con grupos irregulares».

Negociaciones

Guaidó fue increpado sobre las conversaciones con delegados de Maduro a través de la delegación de Noruega. «Conversar con los noruegos o los suecos es algo rutinario, lo que buscamos son aproximaciones a elecciones presidenciales libres y justas; y como siempre, es Maduro quien bloquea una posible solución como lo hizo con el ingreso del Programa de Alimentación porque de eso se trataba el negocio de Álex Saab», fustigó.

Recalcó que los venezolanos solo «quieren elegir» pero «no hay un CNE transparente, siguen ilegalizados los partidos y no hay condiciones».

«Si hoy decidiéramos participar no podemos porque no hay donde postular candidatos porque nuestros partidos están secuestrados. No hay como participar y la dictadura usa esto como un chantaje o sino ponen la figura de protector o se roban los resultados como pasó con Andrés Velásquez y Juan Pablo Guanipa».

Guaidó, indicó este lunes que las vacunas contra el coronavirus del mecanismo Covax para los “más vulnerables” llegarán en “los próximos meses”.

“Trabajamos en una solución para los venezolanos, es así como aprobamos el mecanismo que permitirá, en los próximos meses, tener acceso a la vacuna contra el Covid-19 para los más vulnerables”, posteó Guaidó en su cuenta oficial Twitter junto a un video adjunto de declaraciones suyas de enero, febrero e inicios de marzo.

Guaidó no dijo nada en torno al posible acuerdo con Nicolás Maduro, aunque más temprano se conoció que el diputado AN/2015 (PJ–La Guaira) José Manuel Olivares, reconoció este lunes que el acuerdo para acceder al mecanismo Covax a través del cual se accederá a millones de vacunas contra el coronavirus; fue posible gracias a que Stalin González (UNT) y el ex gobernador de Miranda Henrique Capriles fueron “un puente serio” con la Administración de Maduro.