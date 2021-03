El presidente encargado reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó explicó este miércoles en que consiste la nueva ruta de la alternativa democrática. Destacó que se debe lograr una mejor y mayor unidad que genere la presión suficiente para «exigir a la dictadura» condiciones para ir a elecciones libres y justas.

«Debemos consolidar la mayor y mejor unión, de cara a la atención de la emergencia humanitaria, consolidación de un movimiento interno que ejerza presión por la reivindicación de los derechos de todos los venezolanos. Para así, con nuestros aliados exigir condiciones para una Venezuela libre, elecciones libres y justas», dijo en rueda de prensa en Caracas.

«La presión interna debe ir acompañada de la presión internacional, fortalecer los lazos con nuestros aliados: sanciones a violadores de DDHH y corruptos. Y exigir condiciones para ir a elecciones libres y justas», exclamó. «La política de una alianza fuerte y mayoritaria -que a veces es vulnerable porque las armas las tiene la dictadura-, no tenemos medios de comunicación, lamentablemente esta rueda de prensa no saldrá en vivo por ningún canal ni de radio ni de televisión y mañana no saldrá en ningún periódico», condenó.

«Nuestra política se puede resumir en lograr construir la mayor y mejor unidad posible para generar la suficiente presión y lograr elecciones presidenciales libres y justas», reiteró.

En desarrollo…