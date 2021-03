Organizaciones que integran el Foro Cívico anunciaron este jueves una serie de acciones con el propósito de lograr incidir en la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Una de esas acciones ha sido impugnar a candidatos por su pasado partidista.

Esta rueda de prensa, en la que estuvo presente ND, ocurre luego de que el pasado 2 de marzo más de 70 organizaciones que conforman el Foro Cívico anunciaron sus candidatos a rectores del CNE. Entre los postulados se encuentran Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano; Francisco Martínez, expresidente de Fedecámaras; y Eugenio Martínez, experto en procesos electorales y periodista, entre otros.

Wanda Cedeño, representante de Voto Joven, destacó en la rueda de prensa que uno de sus propósitos es analizar los procesos electorales, incluyendo el de las parlamentarias del 6 de diciembre, donde la organización «exigió el cumplimiento de los derechos civiles y fomentó que la ciudadanía participara en ello».

«Antes de diciembre nos reunimos para observar muy de cerca ese proceso electoral y para ir más allá del dilema de votar o no votar. (El voto) es una forma de participación ciudadana importantísima y logramos que un grupo de voluntarios tuvieran presencia en la elección en todo el territorio nacional», dijo en rueda de prensa a través de Zoom.

Precisó que el Foro Cívico exigió en la elección parlamentaria el cumplimiento de los derechos de los venezolanos; y pidieron la extensión del registro electoral al CNE, y que se multiplicaran los puntos de inscripción. Según Cedeño, el Foro Cívico está cumpliendo estas mismas tareas con el proceso de elecciones de alcaldes y gobernadores que según la Administración de Maduro se realizarán este año.

«Queremos participar activamente del proceso de nombramiento de los nuevos rectores del CNE. Necesitamos ejercer el poder ciudadano, exigir y replicar todas las acciones sobre este caso», enfatizó.

El Foro Cívico postuló hace unas semanas a 15 candidatos a rectores del CNE. Cedeño agregó que ha tenido la oportunidad de impugnar a tres candidatos debido a su militancia política. «Ayer consignamos la impugnación de Arvelo, Ciro León, y Gabriel Guerrero, estos candidatos presentaban militancia política activa y lo demostraban no solo a nivel personal sino público y notorio. Todas estas acciones permitirán lograr que este CNE sea un organismo potable y enviaremos otras comunicaciones ante el CNE para garantizar la apertura de nuevos partidos», anunció.

ND intervino en la ronda de preguntas y dirigió una interrogante a Cedeño

– ¿Qué decirle al venezolano que no cree en el voto cuando la oposición afín a Guaidó dice que Maduro no aceptará las condiciones para unas elecciones libres?

– A los que no ven el voto como elemento de cambio les digo que tomemos el poder ciudadano que tenemos. El cambio viene por nosotros. No podemos esperar que esto ocurra de una forma mágica sino trabajamos por el cambio. Sabemos que la abstención responde a una política sistemática desde el año 2015. Pero es necesario entender el papel protagónico que tenemos para generar las condiciones electorales. No podemos esperar que los bandos políticos lo hagan y solo estar expectantes. Esto es parte de lograr un proceso electoral valido, justo y tal como lo esperamos.

– Esto no sale de la noche a la mañana ni de forma mágica y la participación activa es fundamental. Además, beneficiarse, informarse y ser elemento replicador. Dar apoyo a las organizaciones que realizan acciones y que presentas estas inquietudes.

Otras opiniones

La directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Griselda Colina, precisó que como parte de las acciones del Foro Cívico han desarrollado un primer informe sobre las parlamentarias. «Hicimos el ejercicio de la contraloría y memoria, de dejar sentado lo que pasó en ese proceso y del socavamiento de los derechos civiles. Para entender dónde están los errores y poner acentos para la reconstrucción necesaria del derecho al voto».

El informe está disponible en la página www.documenta.com y muestra como el sistema de partidos y pluralismo se ha visto debilitado, el registro electoral, las violaciones y el debilitamiento del registro, la campaña proselitista, cómo se abrieron caminos para la observación electoral, la invitación a la UE y a la ONU, entre otras.

Para Colina, las elecciones de gobernadores y alcaldes son una nueva oportunidad que debe ser aprovechada por los venezolanos. «Esperamos que este informe sirva para avanzar en una ruta de construcción de los procesos, para este año seguimos trabajando, reuniéndonos con todas las organizaciones y mantenemos el seguimiento electoral a todo lo que pase».

Además, desde hace dos años generan el boletín «Unidos por la Democracia» en el que participan Acceso a la Justicia, Provea, Espacio Público, Dale Letra, red de Observación Electoral, Transparente Electoral y otras.

Colina es candidata a rectora del CNE.

Mariela Ramírez, coordinadora de Dale Letra e integrante del Foro Cívico Nacional, también participó en el encuentro virtual. Durante su intervención enfatizó que la organización está decidida a exigir los derechos y lograr la reinstitucionalización de la democracia en el país.

«Exigimos a quienes detentan el poder la atención urgente, y el estricto cumplimiento de la constitución. Apoyamos que ambos polos lleguen a un acuerdo para la adquisición de vacunas y un plan de vacunación contra el coronavirus. Debe haber un trabajo mancomunado, un avance en las prácticas democráticas, abonando el camino en la construcción de confianza en el voto», expresó.

Asimismo, adelantó que están trabajando en la creación de una instancia para el ingreso de ayuda humanitaria y han tenido «múltiples encuentros con todos los factores políticos para coadyuvar a la restitución de la democracia».

Reiteró lo dicho por Cedeño: el Foro Cívico Nacional ha planteado incidir en el proceso de nombramiento de un CNE independiente y una ruta electoral donde se respeten los derechos ciudadanos y la vía legítima del proceso de reinstitucionalización democrática al proponer candidatos.