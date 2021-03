Debido a la crisis en la frontera que se ha agudizado por los enfrentamientos entre disidentes de las Farc y la Fanb en Apure, expertos sugirieron a NTN24 que se abra un canal de diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y el Gobierno de Iván Duque.

Consultados sobre si se deben instaurar conversaciones entre ambos líderes para evitar una crisis política y militar, el exviceministro de Justicia colombiana Rafael Nieto Loaiza considera que tiene que haber diálogo pero porque la estrategia neogranadina no está resultando.

«Creo que hay que abrir el diálogo con Caracas pero no por esta coyuntura. Hay que abrirlo porque la estrategia no ha funcionado. Los intereses estratégicos de Colombia no están saliendo adelante y hay que buscar mecanismos alternativos para conseguirlos», comentó.

Por su parte el analista político Jairo Libreros agrega que debe establecerse un canal «por pequeño que este sea», así como en la época de la Guerra Fría.

En ese sentido el coronel (R) del Ejército colombiano, Jaime Ariza, opina que para que se lleve adelante la negociación se debe llamar a los entes internacionales como ONU y OEA, «que haya un mecanismo de mediación para que quede un testigo válido y debe haber una misión de observadores militares y civiles en la frontera para evitar confrontación».

La tensa situación en la frontera de Apure ha provocado que ya casi 5 mil venezolanos hayan huido a Colombia, escapando atemorizados por los enfrentamientos entre la guerrilla y la Fuerza Armada.

Durante estas confrontaciones, funcionarios de seguridad del Estado habrían creado un falso positivo al masacrar a una familia y hacerlas pasar por miembros de la guerrilla.

Este contexto ha provocado que Colombia enviará 2 mil soldados para reforzar la frontera.