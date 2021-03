El periodista experto en temas electorales Eugenio Martínez pidió a la AN/6D recordarle a Nicolás Maduro que los rectores postulados por universidades y por el Poder Ciudadano no estarán en sus cargos siete años sino tres y medio.

Martínez fue uno de los 15 postulados al cargo de rector del CNE por parte de organizaciones civiles. Más de 70 organizaciones civiles anunciaron este martes sus candidatos a rectores del CNE de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores que se realizarían en conjunto, luego que la AN/6D aprobó derogar la Ley de Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.

Entre los postulados se encuentran además Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano; Francisco Martínez, expresidente de Fedecámaras.

Tras la noticia, Martínez dijo que la AN/6D debe «aclarar» a Maduro que «los 5 rectores del CNE no estarán en sus cargos 7 años, los postulados por las universidades y Poder Ciudadano solo estarán en sus cargos tres años y medio y deberán volver a renovarse».

«Esto, si se respeta los artículo 296 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral que establece que a mitad del período de 7 años de los postulados por la sociedad civil debe renovarse a 2 rectores y 4 suplentes (Poder Ciudadano y Universidades)», posteó en Twitter.

El parlamento de mayoría oficialista a través del Comité de Postulaciones Electorales labra el camino para una «megaelección» de gobernadores y alcaldes este año 2021.

La oposición liderada por Juan Guaidó ha reiterado que no participará en ningún proceso electoral hasta que hayan condiciones: observación internacional, un CNE equilibrado, depuración del registro electoral, que le devuelvan las tarjetas de los partidos a sus principales dirigentes, entre otras.

Sin embargo, se trata de un debate no resuelto dentro de la oposición. Distintas figuras como el ex Secretario Ejecutivo de la MUD Jesús «Chúo» Torrealba y el diputado José Guerra han expresado posiciones contrarias. Guerra cree que la oposición debe retomar la vía electoral y participar en las elecciones regionales de este año, así lo afirmó en una entrevista concedida a ND.

«El problema está en que si se cierra el espacio de las regionales entonces, ¿ya no se va a participar en otra elección de ningún tipo?».

Recordó que siempre ha sido defensor del rescate del derecho al voto como instrumento de cambio. «Si no es con el voto, ¿Cómo es? ¿Con un golpe de Estado? ¿Con insurrección popular? ¿Cómo se accede al poder? En Venezuela ha ocurrido de todo y donde nos ha ido mejor es con la opción electoral. Soy de la tesis de que Maduro nos está empujando a la abstención porque él está construyendo su propia oposición y nos quiere ver fuera del ring electoral donde somos los mejores para derrotarlos».donde somos los mejores para derrotarlos».