La AN/6D de mayoría oficialista, aprobó este jueves 11 de marzo en su sesión ordinaria el proyecto de ley de ciudades comunales. El diputado de esta AN Ángel Alfredo Ocanto (AP-Lara) y el abogado constitucionalista Ánibal Sánchez explicaron de qué se trata esta nueva ley.

Para Ocanto, en medio de la pandemia mundial por coronavirus y la crisis económica que viven los venezolanos; y cuando el salario mensual equivale a menos de 2 dólares, no es «pertinente» desarrollar una nueva ley sobre las comunas.

«Indiscutiblemente esto no es una prioridad. En mi opinión, sería más pertinente preocuparse por la hiperinflación, la crisis de los servicios públicos, de los sueldos y del poder adquisitivo y eso lo he dejado claro», expresó en conversación telefónica con ND.

Sobre cuál es el elemento diferenciador de esta nueva ley con la del 2010: la Ley Orgánica de las Comunas, que, a su vez, continuaba la articulación de sectores de la población que comenzó (en 2009) con la ley de los consejos comunales; Ocanto, dijo que esta nueva ley «luce farragosa y enrevesada» pero que «hay que discutirla porque no se puede satanizar».

«Analizar la propuesta de ley orgánica de las ciudades comunales, no es coser y cantar, es un proyecto para su discusión que luce farragosa y enrevesada, hay que discutirla; tampoco voy a satanizarla porque es una propuesta en proyecto y es una forma de organización que favorece la participación ciudadana. Depende de que, mediante una consulta los ciudadanos la aprueban o no», destacó.

Asimismo, el parlamentario, reconoció que la ley, está condicionada a polémicas de tipo académicas, política entre otras «pasa por el cumplimiento del marco legal constitucional en su artículo 71, que contiene temas de interés nacional, estadal y parroquias».

A su juicio, los consejos comunales como se conocen actualmente «solo han quedado para repartir bienes y muchos han desaparecido».

Todo es culpa del abstencionismo



Para Ocanto, el Psuv busca avanzar de manera firme en las leyes comunales y sentenció: esta firmeza se la otorgó el abstencionismo al permitirle ser mayoría. En este mismo orden de ideas, contestó a la siguiente pregunta: ¿Qué pasa si hay gente que no quiere vivir en comunas?

-Si no quieren vivir en comuna, lo debieron haber pensado antes y no regalarles fantasiosamente la AN al Gobierno. La salida es electoral, participar y votar.

Sin embargo, destacó que no calificaría de «error» al Estado Comunal. «No es muy esperanzador vamos a esperar, no soy ni adivino ni brujo. Pero si miramos por el retrovisor de las experiencias los consejos comunales y también las expropiaciones de empresas para pasarlas a manos de los trabajadores, hoy han sido un fracaso. Y en cuanto a que, ¿si es constitucional? La soberanía reside instranferiblemente en los ciudadanos y deben expresarse a través del sufragio, son los ciudadanos quienes deben decidir si la aprueban o no».

-¿Existe algún Estado Comunal en el mundo? ¿Exitoso? ¿Es Cuba un Estado Comunal?



-Cuba tiene provincias. Como referencias históricas podemos citar las comunas de París, como las más antiguas y estuvieron inspirados en ideas socialistas, pero terminó siendo un fracaso. Igualmente en la antigua Unión Soviética, fueron ejercicios pero nunca alcanzaron hacer un Estado Comunal. Tampoco está planteada en esta ley. Dentro de las experiencias comunales exitosas de inspiración socialista se pueden reconocer los Kibutz o comunas agrícolas israelitas que terminaron derivando en cooperativismo capitalista. Es importante decir que Cuba tiene provincias, no comunas.

Al intervenir en la sesión en la cual fue aprobada en primera discusión dicha ley, Ocanto, afirmó que para la aprobación de dicho instrumento jurídico, debe darse un amplio debate nacional y un Referéndum Consultivo, con el objeto de que sea el pueblo quien la apruebe o desapruebe.

Busca construir y establecer el Estado Comunal, Socialista y Bolivariano



Por su parte, el analista y consultor electoral Aníbal Sánchez, explicó que a partir de esta nueva ley que propone la AN/6D, la cual no es reconocida por la comunidad internacional; el oficialismo busca darle forma al «Estado Comunal» a partir un nuevo régimen, e institucionalidad de otra distribución político-jurídica.

«Se pretende la conformación de una sociedad socialista, mediante un proceso que avanzó en el año 2.002 y que en 2.010 se reafirmó con las llamadas leyes del poder popular”, dijo Sánchez, a ND.

Destacó que en esta nueva ley «se ha desarrollado más ampliamente la definición del Estado Comunal» por lo que llamó a la oposición a dejar la crítica y prepararse.

«El desafío en este momento para las fuerzas democráticas opositoras, está lejos de desmontar y confrontar; les hablo de prepararse, organizarse y participar en las estructuras de base. Atrás debe quedar la denuncia sobre las pretensiones de instaurar una hegemonía ética, moral y espiritual, a partir de los principios socialistas, con el agregado bolivariano. El reto de los que nos definimos demócratas es prepararnos», sentenció.

En este sentido, Sánchez, refirió al término «desconstitucionalizar», proceso que inició el chavismo en el año 1999, cuando la Corte Suprema a partir de la interpretación de la ley de sufragio, abrió la puerta a un proceso constituyente. «Aun cuando en el intermedio, el proyecto socialista ha tenido reveses, como es el caso del referéndum consultivo sobre reformas a la Constitución; no se han detenido en sus pretensiones y aprovechan las oportunidades -como lo hizo con la AN 2005-2010 cuando la oposición se abstuvo de participar-; en la actualidad podríamos decir que entraron en la etapa de reconstitucionalizar el proyecto socialista, pese a que no está en la carta magna, continúan dándole figura a un Estado Comunal, en el que se configura una Sociedad Socialista», expresó.

¿Pero, qué es el Estado Comunal?

Sánchez, precisó que el «Estado Comunal» aparece definido en las leyes del Poder Popular como:

“Forma de organización político social, fundada en un Estado democrático y social; de derecho y justicia establecido en la constitución, en el cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad (…)».

«De ahí las críticas, al no ser considerado un Estado Democrático, ni de Social Derecho y tampoco el poder los ejerce directamente el pueblo. El ser libre es uno de los componentes esenciales de la democracia, dentro de las libertades están las políticas y de pensamiento, por lo que la tolerancia y el pluralismo adquieren un alto valor.

El estado de derecho implica la adhesión a un conjunto de principios y valores consagrados jurídicamente de manera explícita, acompañado de mecanismos de garantía apropiados; no es lo mismos que unas Cartas Fundacionales y normas a distinto niveles de acuerdo al área geográfica que rige un Parlamento Comunal», diferenció.

El experto en leyes, recordó que la constitución establece que la soberanía corresponde al pueblo y la ejerce por medio del sufragio directamente como poder constituyente y cuando es convocado, en uso del poder de legislar; e indirectamente por los órganos del poder público. Por lo que criticó que en los proyectos de ley el “poder popular” deriva de otra distribución territorial del poder público, en paralelo a la formal; en el Estado Comunal el poder popular no nace de elecciones populares “sino de la condición de grupos humanos organizados como base de la población”.

«Ese poder constituirá las comunas y autogobiernos, a partir de unos consejos comunales. Entonces, el poder popular no es popular, porque no lo ejerce el pueblo. La célula fundamental del Estado Comunal y por ende, el medio esencial de expresión es la comuna. Esta entidad deriva de la integración de comunidades vecinas (Consejos Comunales) que ejercen sobre el territorio que ocupan “los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular”.

Por lo que adquiere un valor preponderante, la organización y participación activa en estas instancias, una vez conocida la verdadera intención del proyecto del Poder Popular. Y conscientes de que no se busca empoderar directamente al pueblo, sino que son los Consejos Comunales los que pasan a ser las célula fundacional dentro de un sistema de agregación», detalló.