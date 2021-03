El coordinador de migrantes de la OEA, David Smolansky, reiteró este jueves que el venezolano debe ser reconocido como refugiado lo que de esta manera sería la mayor “evidencia de atrocidades” que están ocurriendo en el país bajo la administración de Nicolás Maduro, y recordó que la migración por la crisis en Venezuela continúa a pesar de la pandemia.

“Fuimos los primeros en decir que el venezolano tiene que ser reconocido como refugiado porque eso es la mayor evidencia de las atrocidades que están ocurriendo en el país. El venezolano no sale por un terremoto, no sale porque hubo un huracán, no se va hoy porque hubo un deslave como el que hubo en el estado Vargas en el 99, no se va por un conflicto armado convencional, el venezolano se va por un régimen que bien sabemos es criminal”, afirmó Smolansky en una entrevista a Radio Caracas Radio.

En ese contexto, el diplomático sostuvo que el Gobierno de Maduro es “un régimen que hoy se sostiene por grupos irregulares armados, por cuerpos de seguridad que desde hace rato no actúan bajo el marco de la Constitución y más bien se han fortalecido creando escuadrones de la muerte como el Faes, se sostiene por actores internacionales de los cuales no hay que subestimar como Rusia, China, Cuba, Turquía e Irán, y se sostiene por economías ilícitas, sobre todo el narcotráfico, de la minería ilegal”.

“Quiero agregar que la crisis de migrantes y refugiados, uno de los temas que ha proliferado, que se ha aprovechado la dictadura es la trata de personas. Según Naciones Unidas, más de 30 mil millones de dólares genera al año la trata de personas, siendo el tercer negocio ilícito más grande del mundo, y lamentablemente son muchas venezolanas incluso menores de edad que están siendo víctimas de eso”, acotó.

Venezolanos en el mundo



Smolansky emitió un balance sobre la cantidad de migrantes venezolanos en países vecinos: “Todos sabemos que Colombia es el primer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos con 1 millón 700 mil, después está Perú con 1 millón, y poca gente sabe que Perú ya tiene 1 millón de venezolanos. Luego está Chile con aproximadamente 460 mil, Ecuador con aproximadamente 420 mil, Brasil aproximadamente con 265 mil, y Argentina aproximadamente 180 mil, eso es lo que yo llamo el G6”.

“Ahora, esto es una crisis que va hacia Centroamérica y el Caribe, por ejemplo en México aún con pandemia creció una barbaridad y hay más de 100 mil venezolanos, en Panamá más de 120 mil, en República Dominicana más de 110 mil venezolanos. Si vamos a términos relativos, es muy llamativo que el 15% de la población de Curazao y el 15% de la población de Aruba ya es venezolana”, concluyó.

#AquíSeHablaLibertad | David Smolansky (@dsmolansky) asevera que los venezolanos deben ser reconocidos como refugiados: "Esto sería la mayor evidencia de las atrocidades que hoy se viven en el interior del país" https://t.co/NYsYW1ZSEz pic.twitter.com/4hEeEEmADs — Radio Caracas Radio (@RCR750) March 4, 2021