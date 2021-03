Una nueva delegación del reino de Noruega llegó al país ayer martes en búsqueda de retomar los contactos entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro, confirmaron tres fuentes de la oposición a Voz de América.

De acuerdo a las fuentes que hablaron desde el anonimato, la comisión buscaría encuentros exploratorios. Dichos emisarios podrían reunirse con Juan Guaidó con el fin de cumplir con una «estrategia pendular».

Ni el reino de Noruega, chavismo u oposición han comentado sobre las reuniones con los delegados europeos, agregó Voz de América.

La última visita por parte de los noruegos ocurrió a inicios de febrero para evaluar «la situación política y humanitaria» de Venezuela, reveló esa vez el Ministerio de Exteriores según Reuters.

Noruega ha fungido como mediador en las negociaciones entre la oposición de Juan Guaidó y el chavismo, luego que en 2019 facilitaran un diálogo entre estos.

No obstante, dichas conversaciones no dieron frutos ya que las parte no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta opositora de nuevas elecciones presidenciales tras las cuestionadas elecciones del 2018 donde Maduro fue reelecto con amplia ventaja sobre Henri Falcón y Javier Bertucci.