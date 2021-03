La vicepresidenta oficialista Delcy Rodríguez anunció este lunes que hubo 535 nuevos casos de coronavirus y reportó 7 muertes, además reiteró que en el país no se usará la vacuna de AstraZeneca tras haber conversado con la OPS, aunque no mencionó nada en torno al pago para las vacunas del mecanismo Covax necesario para cumplir la demanda de inoculación que hasta ahora solo es de 38% para toda la población, según la Academia Nacional de Medicina.

“El 9 de enero del 2021 Brasil formalizó la aparición de una nueva variante. El 4 de marzo el presidente Maduro se informó la aparición de casos de esta nueva variante. Es una variante hipervirulenta. Multiplica el número de contagios de los que hemos estado viendo con el coronavirus”, expresó Rodríguez en una rueda de prensa por VTV.

Además señaló que mantuvieron una reunión con la OPS, pero no detalló nada en torno a convenios para adquirir vacunas. “Sostuvimos una reunión con el representante de la OPS en nuestro país, para denunciar la amenaza que representa no solo para la región, sino para todo el mundo de esta variante que apareció en Brasil. Hemos comenzado con la vacunación, pero no podemos detenernos en medio de apariciones de nuevas variantes. No usaremos la vacuna de AstraZeneca por lo que ha pasado en los últimos días en varios países. Venezuela no aprueba ni otorga licencia de uso de la vacuna AstraZeneca, ante las referencias en el mundo”.

Casos en ascenso



En torno al reporte del día, la vocera oficialista indicó que hubo “527 casos comunitarios. Hoy Caracas registra 102 casos, hacemos un llamado especial a los caraqueños. No podemos relajarnos. Miranda registra 90 casos, Monagas 61, Nueva Esparta 56, Yaracuy 45, Guárico 42, La Guaira 33, Aragua 28, Carabobo 20, Falcón 17, Cojedes 7, Zulia 7, Sucre 5, Lara 5, Mérida 4, Barinas 3 y Anzoátegui 2. A estos comunitarios sumamos 8 casos internacionales que vienen de: República Dominicana 3, Brasil 2, Panamá 2, México 1”.

“Hoy en Bolívar y región capital mantenemos medidas especiales de bioseguridad, como lo anunció ayer el presidente. Esta semana tuvimos contacto con personas contagiadas y nos salvó el uso de la mascarilla. Hoy la tasa de recuperación se sitúa en 95% y 7.096 casos activos en el país. No nos quedemos en casa, debemos acudir a centros de salud cuando hay síntomas. 24 horas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, acotó.

Finalmente, Delcy Rodríguez dijo que “lamentablemente debemos informar del fallecimiento de 7 personas en las últimas 24 horas, 3 de Caracas, 2 Aragua y 2 Anzoátegui. Si podemos con el Covid-19, pero no nos descuidemos”.