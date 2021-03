El almirante del Comando Sur de EEUU, Craig Faller, reiteró este marte que Nicolás Maduro se mantiene en el poder gracias al apoyo de Rusia, Cuba, China e Irán, pese a la crisis económica que atraviesa la nación que ha provocado el éxodo masivo.

En su intervención frente al Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, Faller dijo lo siguiente: «A pesar de que la economía ha caído en picada y el hecho de que más de 5 millones de refugiados han huido de Venezuela, el régimen ilegítimo de Maduro sigue aferrándose al poder con el apoyo de Cuba, Rusia, Irán y China».

En ese sentido, Faller destacó que desde el Departamento de Defensa ven como se ha convertido en una amenaza para la región la influencia rusa en Sudamérica.

«Rusia está participando activamente en esta región para contrarrestar lo que considera una intromisión estadounidense en el extranjero cercano. Ampliando el acceso aéreo y marítimo para proyectar el poder militar, tiene acuerdos con Venezuela y Nicaragua que permiten la visita de buques de guerra rusos con poca antelación», describió.

Faller, en sintonía con Blinken

Tras sus declaraciones, Faller está en sintonía con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien la semana pasada demostró su preocupación por la influencia de Rusia en Venezuela.

«Comparto esa preocupación», afirmó Blinken en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes cuando le preguntaron sobre la participación de Moscú en el hemisferio.

El diplomático agregó en torno a la influencia rusa que «vemos eso en Venezuela. Hemos visto un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos años, y estamos muy atentos a eso en todos los ámbitos».

