Más de 70 organizaciones civiles anunciaron este martes sus candidatos a rectores del CNE de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores que se realizarían en conjunto, luego que la AN electa el 6D aprobara esto.

Entre los postulados se encuentran Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano; Francisco Martínez, expresidente de Fedecámaras; Eugenio Martínez, experto en procesos electorales y periodista, entre otros.

A continuación el listado completo:

1) Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, postulado por ROAE. (Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación).

2) Francisco Martínez, ex Presidente de Fedecámaras, postulado por SINERGIA.

3) Robinson Rivas, Director de la escuela de Computación de la UCV, postulado por OEV (Observatorio Electoral Venezolano).

4) David Delgado Iturriza, Académico de la ULA, facultad de ciencias políticas. Postulado por OEV (Observatorio Electoral Venezolano).

5) Griselda Colina, miembro del Observatorio global de comunicaciones y democracia. Postulado por Asosaber (Asociación Civil Saber es Poder).

6) Roberto Picón, Ingeniero de Sistemas, Asesor electoral. Postulado por la Red Sinergia.

7) León Arismendi, abogado, profesor en la cátedra de Derecho del Trabajo de la UCV. Director del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales, Inaesin. Postulado por ROAE (Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación).

8 ) Bernardo Méndez, ex vicerrector administrativo, Doctor en Química. Profesor en la Facultad de Ciencias UCV. Postulado por ROAE (Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación).

9) Céliz Mendoza, Ex consultor Jurídico del CNE. Postulado por Asosaber (Asociación Civil Saber es Poder).

10) Helen Aguiar, Presidente de la Red de Observadores Electorales de Venezuela, Postulado por OGCD (Observatorio Global de Comunicación y Democracia).

11) Noel Mavárez, Funcionario del CNE. Postulado por OGCD (Observatorio Global de Comunicación y Democracia).

12) Carmen González, Abogada jubilada del CNE y especialista en temas de género, directora de Asosaber. Postulado por OGCD (Observatorio Global de Comunicación y Democracia).

13) Tulio Ramírez, Profesor Titular de la UCV, Director del Doctorado y Postdoctorado en Educación UCAB. Postulado por CEPAZ (Centro de Justicia y Paz).

14) Williams Fernández, Ingeniero Civil / Abogado Profesor de Derecho UCV especialización en materia electoral, Registro Civil y Electoral. Jubilado del CNE. Postulado por Cepaz (Centro de Justicia y Paz).

15) Eugenio Martínez, periodista especializado en temas políticos y electorales, postulado por Asosaber (Asociación Civil Saber es Poder).

El pasado viernes el diputado de la AN/6D, Giuseppe Alessandrello, informó el cierre de postulaciones para la conformación del nuevo CNE, lo cual catalogó como «un récord histórico» de postulados.

«El proceso de evaluación de los aspirantes a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) durará 12 días para verificar los expedientes en físico», afirmó Alessandrello.

Pese a este proceso, el exvicepresidente del CNE, Rafael Simón Jiménez, dijo a VOA que no tiene esperanza de que el nuevo poder electoral que se elegirá sea realmente equilibrado, pues advierte que «será peor que el actual».