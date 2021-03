El diputado AN/2015 (PJ–La Guaira) José Manuel Olivares, reconoció este lunes que el acuerdo para acceder al mecanismo Covax a través del cual se accederá a millones de vacunas contra el coronavirus; fue posible gracias a que Stalin González (UNT) y el ex gobernador de Miranda Henrique Capriles fueron «un puente serio» con la Administración de Maduro.

Olivares dijo sentir «mucha alegría» por este hecho ya que la política y la medicina son herramientas para ayudar a los ciudadanos. «Hace mucho tiempo no veíamos esto porque por mucho tiempo hay un rin de boxeo entre oposición y los que usurpan el poder para lograr devolverle la democracia al país. Hubo un trabajo muy arduo para sacar la vacuna de la diatriba política y para que esto no esté basado en un pacto de negociación con algo a cambio sino entender lo que vive el mundo, una pandemia que no se veía desde hace 100 años y lograr tener vacunas», enfatizó en entrevista concedida a César Miguel Rondón.

«Esto fue posible gracias a que se logró tener un puente de comunicación serio con la dictadura, que no fuera para resolver los problemas de nadie (…) esto se logró con la mesa técnica nacional, donde estuvo el ministerio de salud porque es Maduro quien lamentablemente controla el territorio, pero nosotros como oposición tenemos el control de los fondos y exigimos que no haya ningún tipo de exigencia como el Carnet de la Patria y que la vacunación se rija por estándares internacionales», explicó.

En este sentido, destacó que los jefes de los partidos del G4 fueron tuvieron una parte importante al tomar conciencia sobre el contexto del acuerdo y de Juan Guaidó como presidente interino y declaró «Stalin González y Henrique Capriles han jugado una posición seria en esta negociación con el régimen y este tipo de acciones es lo que puede permitir que Venezuela salga del último lugar de vacunación en América y dejar de ser el único país que no ha vacunado a toda la población».

Al menos 2 meses para vacunación efectiva

Olivares explicó los pasos necesarios para que las vacunas gestionadas a través del mecanismo Covax lleguen al país y precisó que esto ocurrirá al menos en dos meses «si todo sale bien».

«El acuerdo que aprobamos en la AN este viernes fue para pedirle al Tesoro norteamericano y a la OFAC que transfiera los fondos directamente a los organismos: OPS y Unicef. Esta primera suma es de 18 millones de dólares», recordó. «Pero esto no es el pago de vacunas sino el acceso al mecanismo Covax».

Subrayó que los 12 millones de dólares adicionales son para garantizar la cadena de frío de las vacunas, logística, priorización, grupos de vigilancia y monitoreo de la vacunación.

Sin embargo, Olivares fue enfático al decir: esto no quiere decir que ya está la vacuna en el país porque luego deben venir ellos al país y si todo sale bien, las vacunas estarían en el país en un par de meses: 2 meses.

«Hay pasos que seguir, no depende de nosotros, depende de la OFAC, de los tiempos de sacar la transferencia y por eso decimos que la vacunación efectiva podrá ser en unos 2 meses. Si no somos tan eficientes, estaríamos hablando de junio, pero lo importante es que ya estamos en el carril del mecanismo Covax», finalizó.

El presidente interino reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó acusó este sábado al presidente Maduro de hacer un uso político del acceso a las vacunas y pidió dejar de lado esta práctica.

«La politización que pretende dar la dictadura (el Gobierno) para administrar la vacuna debe quedar de un lado. No pueden seguir discriminando y generado control social a través de la ayuda necesaria a los venezolanos», dijo según EFE.

La AN/2015 acordó pedir una autorización a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EEUU para acceder a los fondos que Venezuela tiene retenidos en ese país y pagar 12 millones de vacunas contra la covid-19 a través del Mecanismo Covax.

A juicio de Guaidó se trata de un «importante acuerdo que busca como prioridad salvar vidas».