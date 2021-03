El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó sostuvo este martes una reunión virtual con el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, en la que abordaron la situación en el país, informó el equipo del dirigente antichavista.

Garneau «confirmó que la agenda Venezuela estuvo presente en su reunión reciente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken», sostuvo el sector opositor en un comunicado.

El ministro canadiense tuiteó, posteriormente, que le expresó la «solidaridad de Canadá con el pueblo de Venezuela en la batalla contra la pandemia Covid-19» y reiteró el apoyo «para un retorno pacífico de la democracia».

Sin embargo, el equipo de Guaidó dio que Garneau ratificó su compromiso por «mantener la búsqueda de soluciones pacíficas que nos conduzcan al restablecimiento de la paz republicana».

«Canadá seguirá participando activamente en el apoyo humanitario a Venezuela, y con nuestros aliados EEUU, Latinoamérica y Europa. Insistiremos en la construcción de acuerdos políticos que permitan una solución en un ambiente de buena fe. Sin duda ello pasa por revisar la posibilidad de realizar elecciones libres», dijo el ministro, según el comunicado de la parte venezolana.

Por otra parte, y siempre según ese texto de los opositores, Garneau propuso «explorar formas de conversación que permitan avanzar en un acuerdo político», para lo cual expresó la necesidad «de consolidar un frente de unidad.»

Por su parte, Guaidó instó a Canadá a «buscar ventanas de salida y solución para la transición política», lo cual, a su juicio, «pasa por incrementar la presión por la Justicia Penal Internacional ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la violación del Tratado de Torturas y Tratos Crueles y Degradantes.

También insistió en obtener garantías para poder evitar más violaciones a los derechos humanos, «parar el hostigamiento del régimen, proteger la vida e integridad de los venezolanos y líderes políticos, diputados, más el compromiso de crear un frente unido para afianzar acuerdos que permitan retornar a la libertad y la democracia».

Canadá es uno de los países que mantienen el reconocimiento a Guaidó como presidente interino, algo que, según el comunicado, ratificó durante el encuentro. EFE

🇨🇦 is committed to strengthening democracy in our Hemisphere and across the world.

Today, I spoke with @jguaido to express 🇨🇦’s solidarity with the people of Venezuela as they battle the COVID19 pandemic & reiterate our support for a peaceful return to democracy in Venezuela. pic.twitter.com/aIKKwEYo9q

— Marc Garneau (@MarcGarneau) March 2, 2021