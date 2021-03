La Comisión de la AN/6D que investiga a diputados del 2015 discutió este miércoles detalles del informe preliminar sobre los supuestos “daños al país” presuntamente hechos por las directivas del anterior Parlamento, y el presidente de dicha Comisión, José Brito, anunció que este jueves lo presentarán en la plenaria del Parlamento, informó en Twitter Tal Cual.

“Informe de investigación a la anterior AN ha recogido lo que hemos tratado en los ciclos de comparecencia. Todo el material necesita ser validado por las instancias pertinentes, como Pdvsa, Ministerio de Energía y Petróleo entre otros”, afirmó Brito.

A la reunión de la comisión asistirán representantes del ámbito comunicacional, familias víctimas de los supuestos actos que el oficialismo dice perpetrados por el Parlamento del 2015 contra el país. También asistirá el obispo ordinario metropolitano y de los Derechos Humanos, Jylman Red Jurado, comisionado de la Organización Mundial por la Paz en Venezuela.

“En nombre de los DDHH se crean matrices para fracturar la identidad y el carácter del venezolano. Se construyen falsos positivos para descalificar los procesos histórico tanto personales como políticos, culturales y académicos”, afirmó Red Jurado.

Brito no preside Comisión de casos de corrupción para “no mancharse las manos de sangre”



El pasado 25 de febrero, Brito brindó una entrevista a Globovisión donde habló sobre la Comisión que creó la AN de mayoría oficialista para investigar casos de corrupción, y dijo que no la preside para “no mancharse las manos de sangre” y aseguró que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia de quienes son investigados.

“Estamos adelantando en sesión permanente estos hechos, el tema de la ayuda humanitaria y muchos pacientes renales y trasplantados nos han pedido que levanten las sanciones. Hemos escuchado a representantes de la iglesia, empresarios, al sector financiero. No somos jueces ni policías pero vamos a presentar un informe con elementos que configuran delitos contra la nación, serán las instancias pertinentes quienes determinen la responsabilidad de quienes cometieron estos actos contra el país”.

Indicó en esa oportunidad que se ordenó reaperturar el caso de investigación contra Rafael Ramírez y acotó “¿sabías que Freddy Guevara le abrió una investigación a Ramírez y en 4 meses la cerró, presuntamente por recibir coimas de Rafael Ramírez?. Nosotros aprobamos la reapertura del caso y otros casos que fueron cerrados de manera fraudulenta”.