El diputado electo el 6D, Javier Bertucci, tildó de una “cosa diabólica” su deportación desde EEUU la semana pasada. En entrevista con Últimas Noticias, relató que le tildaron de “colaboracionista” una vez llegó a suelo estadounidense y que no era opositor.

P: ¿Qué pasó con su ingreso a Estados Unidos?

R: Salí el lunes desde Valencia por la aerolínea Turpial, hice escala en República Dominicana, me tuve que quedar porque ya no había vuelo para Estados Unidos y al otro día salí en un vuelo a las 3 de la tarde. A las 5 pm nos dirigieron a todos (mi esposa y mi hijo) para el famoso cuartico para hacer una verificación de siete horas.

P: ¿En qué consistió esa verificación?

R: Empezaron unos interrogatorios con unos funcionarios que se identificaron como de la CBP, aparentemente una división muy extraña, no entendí muy bien; me dijeron que trabajaban con todos los cuerpos de inteligencia, era un hombre y una mujer. El hombre era de apellido Figueroa, de ascendencia cubana y la mujer con el nombre de Karla. Ella fue muy institucional, en cambio el otro fue muy explosivo; me empezó a decir que yo no era de la oposición, que la oposición era la de Juan Guaidó, que era un colaboracionista…toda esta clase de lenguaje de odio. Figueroa me dijo que eso era un procedimiento de base político y que solamente la voz del grupo de Guaidó se oiría en los Estados Unidos. Me pregunto: ¿cuál es el miedo?, ¿cuál es el temor de que otra persona hable con el Departamento de Estado, aunque yo no iba en esa visión?.

P: ¿Cuál era el propósito de ese viaje a Estados Unidos?

R: Mi misión era reunirme con varias organizaciones, ONG vinculadas al Departamento de Estado algunas como el Concilio de las Américas, como el Centro Carter… Eran reuniones exploratorias.

P: ¿Esas reuniones estaban autorizadas por Estados Unidos?

R: No creo que ellos requieran una autorización del gobierno de Estados Unidos para reunirse con alguien y tampoco las ONG para ayuda humanitaria. Ellos querían, no solamente oír un proyecto que tengo que se llama Proyecto de Asistencia Familiar, sino que también querían saber si el Gobierno nacional iba a permitir la entrada de la ayuda humanitaria. Todos saben que yo ya había ingresado cargamentos de ayuda humanitaria sin ningún problema. Entonces este funcionario me preguntó ¿por qué tú sí y Guaidó no? Le respondí que eso era una decisión del Gobierno. Yo no llego hasta allá, le dije. Pregúntale tú al Gobierno de Venezuela.

P: Es decir, usted discutió con ese funcionario hasta de las relaciones Estados Unidos-Venezuela.

P: Si claro; le dije que no sabía cuánto tiempo tardaría la nueva administración de Joe Biden en darse cuenta de la verdad. Le dije que a ellos los podían engañar por un tiempo, pero no los pueden engañar por todo el tiempo y creo que la dirección que va a tomar Biden es oír a todos y ellos mismos sacarán sus conclusiones. Así es que, si tú no me dejas entrar, no te preocupes, pero te aseguro que entro a Estados Unidos. Después me acompañaron hasta el avión, el funcionario me pidió disculpas y me dijo que eso no era normal.

Pulse aquí para leer la nota completa de Últimas Noticias