Jorge Arreaza rechazó este miércoles que su homóloga sueca haya reafirmado el apoyo de ese país a Juan Guaidó y la causa de la oposición que dirige para que haya elecciones libres en Venezuela.

Temprano, Ann Linde, ministra de Exteriores de Suecia, informó vía Twitter que había conversado con el presidente interino para reafirmar el “compromiso” de ese país “con la ayuda humanitaria y el apoyo a todos los actores que trabajan por un retorno pacífico a la democracia en Venezuela”.

Dijo Linde que “la persecución de opositores políticos por parte del régimen es inaceptable”.

Today I spoke with @jguaido and reaffirmed Sweden’s commitment to humanitarian relief and support to all actors working for a peaceful return to democracy in #Venezuela. The regime’s persecution of political opponents is unacceptable.

