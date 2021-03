El canciller oficialista Jorge Arreaza pidió este martes a la Unión Europea (UE) que dejen la “mentalidad colonial”, y además junto al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, los instó a “ocuparse de sus asuntos”. Tanto Blinken como el Alto Representante de Política Exterior del bloque europeo, Josep Borrell, abordarán la crisis venezolana.

“La soberbia y la mentalidad colonial se desbordan en este tipo de declaraciones. Venezuela es irrevocablemente libre e independiente desde hace 200 años”, expresó Arreaza en su cuenta oficial Twitter.

El diplomático de la administración de Nicolás Maduro les dijo: “Ocúpense de sus asuntos y problemas, que no son pocos. Mind your own business. Hands off Venezuela”.

La publicación de Arreaza fue en respuesta a un tuit de Europa Press Internacional, que decía: “La UE abordará con Blinken la «estabilización y redemocratización» de Venezuela esta semana”.

Reunión de este miércoles



El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se reunirá mañana con Josep Borrell donde se espera que coordinen acciones para tratar el tema Venezuela. Al respecto, el analista internacional Félix Arellano consideró que la administración Biden está dispuesta a ceder el protagonismo del caso venezolano a la UE.

“Estados Unidos está muy dispuesto a no ser el director de la orquesta, quiere apoyar a Noruega, Europa, al Grupo de Lima, a otro, y formar parte de la estrategia. Pone la alfombra a la Unión Europea para que lidere la búsqueda de una solución a la crisis venezolana”, comentó Arellano a la Voz de América.

En ese sentido, advierte que la administración de Maduro escogió “el peor momento” para expulsar a la embajadora de la UE en el país, Isabel Brilhante, pues cree que ese es el momento de la Unión Europea en el caso venezolano.