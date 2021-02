El presidente (e) designado por la AN electa en 2015, Juan Guaidó, fue objeto de acoso este viernes por parte de supuestos periodistas oficialistas que lo acusaban de “ladrón” a lo que les respondió que “el verdadero ladrón” es Nicolás Maduro.

“¿Tú conoces a Gadafi, y la historia de cómo terminó su dictadura?”, le dijo Guaidó, y el supuesto comunicador lo ataca diciendo: “¿tú eres un ladrón o no?”, a lo que el líder opositor le dice: “ustedes son los que han robado al pueblo. Nosotros hemos ayudado con Héroes de la Salud, a través de la asistencia humanitaria. Maduro es el ladrón”, en un video del periodista Ray Alvarado.

En otro tuit de El Diario, destacan que “el Centro de Comunicación Nacional denunció que colectivos disfrazados de supuestos reporteros intentaron agredir a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y a su equipo tras el acto por el día de la juventud”.

Además adjuntan otro video donde un hombre con un bolso tricolor abre la puerta de la camioneta donde iba Guaidó, en ése momento ya tenía unos billetes de dólares en su mano, y luego trancan la puerta y el hombre sigue con sus billetes en mano y lo graban. Se desconoce que se buscaba con dicha acción.

Guaidó dice que todos “tienen la fuerza para hacer cambiar el destino del país”



Anteriormente, el líder opositor Juan Guaidó dio acto de presencia en el acto de protesta por el día de la juventud y expresó que “hoy no estoy aquí solamente para rememorar una épica batalla y lucha que nos inspira el día de hoy. Hoy es existencial para Venezuela vencer para que renazca hoy la República y los derechos y reivindicaciones de cada sector. La dictadura ya ni menciona a la quinta República, porque la destruyó y asesino. Usaron la palabra pueblo, inclusión, para secuestrar el poder”.

“Yo estoy aquí para hacerle recordar a la juventud y a todos que ustedes tienen la fuerza para hacer cambiar el destino de este país. Pueden articular el rumbo trágico que la dictadura nos quiere hacer someter. La dictadura va querer hacerles creer que no es posible, que la protesta perdió sentido, el ejercicio de sus derechos porque lo secuestran. A esa dictadura digo que vea en el espejo de cómo terminaron las dictaduras que atentaron contra lesa humanidad, que masacran, torturan, perseguir para mantenerse un día más. No es tan fuerte una dictadura que tuvieron que aceptar la dolarización por vía de los hechos porque nunca lo decretaron. Para ser fuertes hay que ejercer la mayoría”, sostuvo en declaraciones compartidas por TVV Noticias.

En torno a una supuesta detención, Guaidó respondió: “Aquí están los diputados junto a los estudiantes dando la cara en una plaza pública, pueden amenazar u ofrecernos 200 años de cárcel, sacan esposas en pleno programa de televisión en un canal (Globovisión) que está en manos de un testaferro de la dictadura, Raúl Gorrín. De nada sirve ser mayoría para guardarla en la casa, debemos ejercer el poder todos articulados. No habrá universidad libre sin libertad, no habrá salario justo sin libertad. El psiquiatra que usurpa el Parlamento intenta confundir a la mayoría. También el testaferro que está preso en Cabo Verde, eso no representa a los venezolanos”.

Por otra parte le envió un mensaje a la venezolana que fue víctima de violación en Argentina. “El compromiso es ser libres para que más nunca una joven tenga que atravesar esa situación. Una joven venezolana que se vio forzada a emigrar en una condición muy vulnerable, fue en búsqueda de oportunidades. Hay que ver lo que significa caminar miles de kilómetros desde tú país para buscar oportunidades. O que buscando trabajo encuentres una violación, no hay forma de matizar ese dolor. El compromiso no solamente es a que se haga justicia”.

“Hoy yo agradezco la invitación a este acto como muestra no solo de que todos somos necesarios, sino que en la articulación lograremos la libertad necesaria. Aquí está la representación de la mayoría de venezolanos que quieren vivir con dignidad”, concluyó Guaidó.

#12Feb@rayberdl18: "Así un medio de comunicación del gobierno de Maduro agrede y acosa a Juan Guaidó". pic.twitter.com/xAjxBgnyBX — Reporte Ya (@ReporteYa) February 12, 2021