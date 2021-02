El embajador de EEUU para Venezuela, James Story, reiteró este jueves la disposición de ese país de levantar sanciones, siempre y cuando la administración de Nicolás Maduro facilite el «camino» a elecciones libres tanto presidenciales como parlamentarias.

«Las sanciones están para obligar un cambio de actitud del régimen contra su propio pueblo. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a levantarlas si hay un camino de elecciones libres y justas, presidenciales y parlamentarias», señaló Story en Twitter.

Story señaló el año pasado que la administración Trump estaba dispuesta a levantar las medidas solo si el chavismo facilitaba elecciones presidenciales creíbles. No obstante, hicieron caso omiso a la oferta.

«La oferta está sobre la mesa, la voluntad política de levantar las sanciones está ahí; hemos dicho que estamos en disposición de flexibilizar las sanciones, pero con base a la discusión de una ruta. Pero lo más importante es que los venezolanos estén dispuestos a iniciar un proceso de diálogo que conduzca hacia la posibilidad de lograr la celebración de unas elecciones libres y justas. Infelizmente el régimen de Nicolás Maduro ha ido en otra dirección, con los alacranes, con el robo de los partidos políticos, con un nuevo CNE que no es equilibrado, con la represión no solo política sino de persecución contra las personas que no tienen pensamientos iguales a los de la dictadura», precisó Story en julio.

En enero, Story insistió a El Diario ello: «Para la comunidad internacional es importante destacar qué queremos nosotros: solamente elecciones libres, justas y verificables, algo que tenemos en mi país, en otros países, y que carece en Venezuela. Entonces vamos a seguir apoyando a las fuerzas democráticas en su búsqueda de la libertad en Venezuela».

Aquella vez también que aunque no especularía, siempre «tenemos nuestros planes» de cómo responder al chavismo si llega a darse la detención de Juan Guaidó.