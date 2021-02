El embajador de EEUU para Venezuela, James Story, consideró que aunque la administración de Nicolás Maduro complica cada vez más las conversaciones para hallar una salida a la crisis, refiriéndose a la expulsión de la embajadora de la UE, más temprano que tarde deberán abrir un espacio de diálogo con los venezolanos.

En entrevista con Monitoreamos, el representante diplomático además reiteró que Estados Unidos está dispuesto a levantar las sanciones si hay una ruta para la democratización del país. En ese camino, las elecciones regionales podrían ser útiles si conducen a elecciones presidenciales y parlamentarias, manifestó.

P: En la agenda filtrada por Jorge Rodríguez se establecían contactos con funcionarios en Washington ¿Qué nos puede contar de esos contactos? ¿Hubo conversación con el secretario de Estado, Antony Blinken?

R: No puedo comentar mucho sobre los encuentros específicos, pero fue una oportunidad de que la comisión presidencial explicara cómo ven la situación de Venezuela y cómo la comunidad internacional puede apoyar un proceso para la democratización del país, y sobre la crisis humanitaria. Es cierto que tuvimos encuentros virtuales con Washington, como estamos trabajando durante la pandemia. Pero lo que me llamó mucho la atención es que esa comisión no solamente fue de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil, de las ONG, del sector privado. Y todos dijeron lo mismo: para salir de la crisis tenemos que montar algo dentro de Venezuela que nos lleve a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Eso es importante.

Lo que queremos es apoyar un proceso venezolano, donde es muy obvio que es con la oposición con quien debería sentarse Maduro, con el acompañamiento de la comunidad internacional, por supuesto. Y siempre hemos dicho, y creo que no le llega el mensaje al régimen, que nosotros estamos dispuestos a levantar sanciones siempre y cuando haya la restauración de la democracia, una ruta para llegar a la democracia. Elecciones libres, justas y verificables para presidente, para la AN, regionales también y todo. Pero si ellos piensan que nosotros levantaríamos sanciones solamente con conversaciones sobre el CNE o las regionales, no están escuchando. Estamos hablando de un proceso integral. Una vez que ese proceso exista, claro que estamos dispuestos a iniciar las conversaciones para levantar las sanciones, siempre y cuando haya la restauración de la democracia y libertad en Venezuela

P: ¿Solo elecciones regionales no es suficiente para lograr el cambio político?

R: Para nada. Pero si es un logro en el camino para elecciones presidenciales y parlamentarias, tendría sentido. Pero esa es una decisión para tomar los propios venezolanos. Pero yo creo que el régimen lo que quiere, y no somos torpes, es dividir a la oposición política en el país, y la sociedad civil, y el sector privado, hablando sobre acuerdos chiquiticos y parciales. Hablar de regionales de una forma para hacer un problema entre los partidos políticos. Ya hemos visto la película.

